Čudo: Kurir uhvatio dvogodišnju devojčicu koja je padala sa 12. sprata (video)

Ngujen Ngok Man sedeo je u svom kurirskom kombiju u Hanoju čekajući da isporuči robu kada je začuo plač deteta. Kada je progurao glavu kroz prozor video je malo dete na terasi i čuo ženu kako viče.

दो साल की बच्ची 12वीं मंजिल से गिरी

नीचे दो डिलीवरी ब्वॉय ने उसे कैच किया.

Girl, two, survives fall from 12th storey balcony in Vietnam after hero delivery driver CATCHES her#Vietnam #Miracle @ViralPosts5 @itsgoneviraI @the_viralvideos @ABPNews pic.twitter.com/sojI1B1CL4

— Rajendra K (ABP Network) (@RajendraKadamb) March 2, 2021