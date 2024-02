Čuvajte zdravlje: Evo zašto nije dobro piti kafu odmah nakon buđenja

Ako vam je teško da ustanete iz kreveta, pomisao na šoljicu kafe se često čini kao najbrži način da započnete dan. Međutim, prema rečima jednog lekara, ovo vam može doneti više štete nego koristi.

Za neke ljude, konzumiranje kofeina čim otvore oči ujutru je od suštinskog značaja za preživljavanje dana. To može postati navika bez koje se osećamo potpuno izgubljeno, ali je malo verovatno da će vam šoljica kafe dati nalet energije koji očekujete.

Kada se probudite, nivoi kortizola su na svom vrhuncu, što je hormon koji povećava budnost i fokus, ali i reguliše vaš metabolizam i odgovor imunog sistema.

Povišeni nivoi kortizola mogu uticati na vaš imuni sistem, a ako su već na vrhuncu kada se probudite, ispijanje kafe čim otvorite oči može učiniti više štete nego koristi, čak i učiniti vas imunim na kofein tokom dužeg vremenskog perioda.

Umesto toga, lekari preporučuju da popijete prvu šoljicu ne pre 45 minuta nakon buđenja. Ovo će osigurati da dobijete optimalnu količinu energije.

Međutim, najbolje vreme za ispijanje kafe bi obično bilo kasnije ujutru kada je vaš kortizol mnogo niži i možete početi da osećate pad energije, ali naravno ne prekasno popodne jer to može da utiče na vaš san.

Ako ste neko ko se, na primer, budi oko 7 ujutro, ostavite svoju prvu kafu za period između 10 do 12 sati, to će biti vreme kada će vaše telo i um to najviše ceniti i izvući ćete najviše koristi od kofeina, piše Mirror.

