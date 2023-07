Ne možete ujutru bez šoljice kafe? Ovako je popijte kako bi sprečili nuspojave kofeina

Mnogi započinju dan šoljicom kafe, a na isti način održavaju energiju nekoliko puta tokom dana. Kofein pomaže kod koncentracije, fizičkih performansi i energije, ali ima i nekoliko negativnih efekata. Otkrivamo koliko kafe tokom dana treba popiti i kako je piti na zdravi način, prenosi Mind Body Green.

Žgaravica je prva na listi nuspojava kafe, a osim nje neka istraživanja pokazala su da veće količine ispijanja kafe mogu dovesti do sindroma iritabilnog creva. Osim toga, mnogi napici od kafe puni su šećera, pavlake, raznih sirupa koji pružaju ukus, a to može dovesti do neravnoteže bakterija u crevima. Redovna konzumacija šećera takođe može dovesti do dijabetesa, srčanih i autoimunih bolesti.

Postavlja se pitanje, treba li kafu izbegavati ili je možemo piti i na zdrav način tako da nam ne škodi?

Istraživanja su pokazala da niže doze kofeina mogu imati pozitivan efekat na zdravlje ako se konzumiraju u pravilnim intervalima. Bolje je piti 200 mg kofeina (otprilike dve šoljice) u razdoblju od šest do sedam sati, nego popiti svih 200 mg tokom samo jednog sata.Takođe, nemojte zaboraviti bitnu činjenicu – kako kofein utiče na vas. Svoju rutinu ispijanja kafe morate prilagoditi i tome jer neko ga teže podnosi, a na nekoga baš i nema tako jak uticaj. Zaključak je da smete popiti svoju jutarnju kafu, čak i one tokom dana, ali treba ih rasporediti. Odjednom pijte samo manju količinu.

