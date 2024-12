Da li je dobro govoriti deci da Deda Mraz postoji? Stručnjaci objasnili – evo šta je zdravije za mališane

Potpuno „pošten pristup“ prema deci nije uvek najbolji

U danima koji vode ka 25. decembru, pitanje koje mnogi roditelji čuju iz usta svoje dece jeste – „Da li je Deda Mraz stvaran?“. I dok deca maštaju o njegovoj noćnoj vožnji saonicama, dva akademika imaju veoma različita mišljenja o tome da li bi roditelji trebalo da održavaju mit o Deda Mrazu ili ne.

Nedavno je jedan poznat filozof izazvao kontroverze tvrdnjom da verovanje u Deda Mraza predstavlja „bezobraznu laž“. Međutim, drugi stručnjak, Tom Viman, predavač filozofije na Univerzitetu u Liverpulu, tvrdi da roditelji zapravo treba da podstiču to verovanje jer ono čini Božić posebnim i „svežim“, punim radosti i misterije.

Zašto je Deda Mraz važan?

U svom članku za The Conversation, Viman je objasnio da bi bez mita o Deda Mrazu, Božić za decu izgubio magiju.

– Bez svih tih rituala – pisanje pisama Deda Mrazu, ostavljanje čarapa, iščekivanje poklona – Božić bi za decu postao samo još jedan običan dan – piše Viman.

On, takođe, smatra da potpuno „pošten pristup“ prema deci nije uvek najbolji.

– Kada bismo sve rekli svojoj deci kako bi se oni nosili sa svetom punim nesigurnosti i teškoća. Oni bi sigurno mnogo izgubili. Sećate li se svojih prvih Božića? Da li bi bili bolji da su vam roditelji rekli da Deda Mraz ne postoji? – upitao je ovaj stručnjak.

Da li je verovanje u Deda Mraza prevara?

Nasuprot Vimanu, dr Džozef Milum, viši predavač filozofije na Univerzitetu u Sent Endruzu, smatra da roditelji ne bi trebalo da podstiču decu da veruju u Deda Mraza. On upozorava da ovo „ruši poverenje“ između roditelja i deteta.- U zdravim odnosima između roditelja i dece, deca veruju svojim roditeljima. Kada roditelji lažu decu da bi se ponašala bolje, to nije samo manipulisanje, već narušavanje poverenja koje je temelj svakog zdravog odnosa – upozorio je Milum.

Dr Milum dodaje da bi trebalo da se izbegne korišćenje Deda Mraza kao „taktike za disciplinu“, što mnogi roditelji rade tokom godine, govoreći deci da, ako ne budu dobra, Deda Mraz neće doneti poklone.

. – To je manipulacija koja decu tera da se ponašaju na određeni način iz pogrešnih razloga – smatra on.

Iako neki smatraju da verovanje u Deda Mraza možda nije nužno za uživanje u prazničnoj atmosferi, mnogi filozofi, uključujući Vhimana, smatraju da to daje deci dozu „zdrave sumnje“ i fantazije koja je važna za njihov razvoj.

Šta kaže nauka o Deda Mrazu?

Iako se rasprava o postojanju Deda Mraza često svodi na filozofska pitanja o poverenju i magiji, nauka takođe pokušava da razjasni ovu misteriju. Iako je Deda Mraz lik zasnovan na Svetom Nikoli, istorijskom episkopu iz 4. veka, moderni prikaz Deda Mraza postao je prepoznatljiv širom sveta. Nedavna studija čak je istraživala koliko bi Deda Mraz morao da putuje da bi posetio svu deca na svetu i zaključila da bi za to bilo potrebno nekoliko tehnoloških adaptacija, ali da je izvodljivo.

Ipak, postavlja se pitanje – da li deca zaista veruju u Deda Mraza?

Prema istraživanjima, prosečna starost kada deca počnu da sumnjaju u Deda Mraza jeste osam godina.

Google (Gugl) je, u međuvremenu, imao problema prošle godine kada je korisnicima odgovorio na pitanje „Da li Deda Mraz postoji?“ sa negativnim odgovorom, što je izazvalo lavinu reakcija. Ipak, u poslednje vreme, algoritam je promenjen i sada korisnici mogu pronaći rezultate koji potvrđuju postojanje Deda Mraza, barem u duhu prazničnog vremena.

Bez obzira na filozofska ili naučna razmatranja, mnogi roditelji veruju da Deda Mraz donosi radost i magiju, ne samo deci, već i odraslima. Samo postojanje ovog mita može stvoriti posebnu atmosferu koja Božić čini nečim čarobnim. Da li je Deda Mraz stvaran ili nije? To zavisi od toga kako ga doživljavamo – kao simbol ljubavi, nade i tradicije, koji traje iz generacije u generaciju, čak i u najmodernijem svetu.

