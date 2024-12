Da li je opasno puniti telefon tokom noći: Evo šta kažu proizvođači

Često tokom noći punimo svoj mobilni telefon jer verujemo da je to najpraktičniji način i u ovoj navici nismo sami.

Postavlja se pitanja, da li je to poželjno sa aspekta životnog veka baterije?

Prema pisanju portala „USA Today“, mnogi proizvođači ne savetuju da se mobilni telefon puni noću.

“Ne ostavljajte mobilni telefon priključen na punjač duže vreme ili preko noći”, stoji u tekstu američkog portala.

Umesto toga, bolje je da vam baterija uvek bude na između 30 i 70 posto kapaciteta.

To je najbolji način za produženje veka trajanja baterije, piše Večernji list.

Većina pametnih telefona napaja se litijum-jonskom baterijama i one će se s vremenom uvek pogoršati bez obzira na to kako punite svoj mobilni telefon.

To je zato što funkcionišu pomeranjem nosilaca naelektrisanja između elektroda, a time se opterećuju sastavni delovi, što će vremenom oštetiti njihovu efikasnost. Takvo opterećenje se još povećava kada pokušavate da napunite svoj mobilni telefon do maksimuma ili bar blizu maksimuma.

Ako vam to zvuči zbunjujuće, Kevin Perdi sa sajta iFixit objasnio je ovaj mehanizam za Njujork tajms i napravio je paralelu sa običnim sunđerom.

„Prilično je lako natopiti sunđer od potpuno suvog do prilično vlažnog stanja. No pokušaj da se on u potpunosti natopi tečnošću završiće se tako što će se tečnost nakupiti na njegovoj površini i sa strane. Slično se dešava i sa baterijom, a upravo je to ono što smanjuje njen životni vek”, rekao je Perdi.

Takođe je poželjno da izbegavate da vam baterija radi dok se u potpunosti ne isprazni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com