Stručnjaci: Evo koliko sklekova bi trebalo da možete da uradite prema godinama

Možda neće biti potrebni opsežni testovi krvi ili višestruka skeniranja tela da bi se utvrdilo koliko ste zdravi. Ispostavilo se da bi klasična vežba mogla otkriti istinu.

Stručnjaci sa klinike Mayo kažu da su sklekovi dobro merilo mišićne snage i izdržljivosti.

Vežba uključuje većinu glavnih mišićnih grupa u celom telu, uključujući noge, trbušne mišiće, ramena, leđa i ruke. Pokret uključuje početak licem nadole na zemlju, sa podignutim prstima, savijenim laktovima i rukama u visini ramena.

Držeći telo ravno i paralelno sa podom, gurajte se gore dok vam ruke ne budu ispravljene i ne budete na rukama i prstima.

Zatim se spustite da biste završili jedan pun sklek i nastavite dok ne budete morali da stanete i odmorite se.

Početnici mogu da izvedu modifikovanu verziju koja se radi na kolenima i rukama.

Na osnovu starosti i pola, klinika Mayo je dala ciljni broj za broj sklekova, počevši od 25-godišnjih muškaraca i žena. Muškarci treba da postave cilj za 28 sklekova istovremeno, a žene treba da rade na 20 da bi „pokazale dobar nivo kondicije“.

Kako starost raste, ciljni broj opada.

U starosnoj grupi od 35 godina, broj opada za jedan kod žena, dok bi muškarci trebalo da budu u stanju da izvedu 21 sklek, prema onlajn vodiču.

Premotavajući 10 godina unapred na 45, klinika Mayo kaže da bi žene trebalo da mogu da urade 14 sklekova, dok je broj za muškarce 16.

Za 55-godišnjake, broj se smanjuje na 10 sklekova za žene i 12 za muškarce.

Za najstarije doba koje klinika Mayo navodi, i 65-godišnji muškarci i žene bi trebalo da budu u stanju da rade 10 sklekova u nizu.

Dok se vodič reklamira kao pokazatelj dobre kondicije, stručnjaci za fitnes kažu da ga treba uzeti sa rezervom.

Lični trener iz Njujorka Natalija Aleksejenko rekla je za DailiMail.com da se ne slaže sa predlozima klinike Mayo.

Objasnila je: „Poštujem različite eksperimente i studije, ali u ovom slučaju se više oslanjam na svoje lično iskustvo u obuci pojedinaca.

‘Većina mojih klijenata vodi umeren način života i vežba dva do tri puta nedeljno.

„S obzirom na to, verujem da bi realne norme mogle biti niže za žene za oko tri do pet ponavljanja i veće za muškarce sa sportskim iskustvom za oko pet do 10 ponavljanja u poređenju sa preporukama klinike Mayo.“

Gospođa Aleksejenko takođe ističe da na fizičku snagu i nivoe kondicije i muškaraca i žena utiču brojni faktori, „što otežava postavljanje strogih korelacija između uzrasta i sklekova“.

Ona dodaje: „Istorija treninga, prethodne povrede ili operacije, trenutni način života, ishrana, nivoi stresa, držanje, pokretljivost zglobova, kvalitet sna i oporavak igraju ulogu u određivanju koliko sklekova neko može da uradi.“

Caroline Beckvith, takođe sa sedištem na Menhetnu kao direktor fitnesa, slaže se sa ovim navodia.

Za ovu veb stranicu rekla je: „Ovde držim treninge i treniram mnogo starijih muškaraca i žena, a ono što vidim lično u odnosu na ono što čitam na mreži nije baš u skladu.

„Ja treniram grupu koji obično ima oko 20 polaznika između 40 i 65 godina. Radimo sklekove na svakom času po 40 sekundi.

„Od svih, možda postoji samo jedna osoba koja to može da uradi počevši od daske. Svi ostali su na kolenima.

„Sklekovi su zaista vežba za celo telo, koja zahteva snagu jezgra, kao i gornji deo tela i gluteuse. Mislim da je najvažnija – do sada – stvar u izgradnji snage postavljanje realnih ciljeva i dosledan rad na njima.’

Studija iz 2019., koja je uključivala samo muškarce, pokazala je da odrasli koji mogu da završe sklekove imaju 96 posto manje šanse da razviju srčana oboljenja.

A redovno vežbanje je povezano sa čitavim nizom prednosti, uključujući 29 procenata smanjen rizik od raka debelog creva; 31 procenat smanjen rizik od smrtnosti od svih uzroka; 35 posto smanjen rizik od demencije; 38 posto smanjen rizik od smrti od srčanih bolesti; i 42 posto smanjen rizik od dijabetesa.

I dok je vežbanje korisno u bilo kom uzrastu, CDC napominje da su „dodatne koristi za starije osobe smanjeni rizik od pada, više godina samostalnog života i poboljšano zdravlje mozga.“

Zvanične smernice CDC-a za vežbanje preporučuju ljudima da dobiju 150 minuta fizičke aktivnosti umerenog intenziteta nedeljno, ili otprilike 20 minuta dnevno, uključujući dva dana posvećenih vežbi za jačanje.

Umerene aktivnosti uključuju vožnju bicikla, ples, planinarenje, džogiranje, brzo hodanje i plivanje, a vežbe za jačanje mišića uključuju dizanje tegova, sklekove, zgibove i čučnjeve.

Test sklekova

Klinika Mayo kaže: „Sledeće brojke pokazuju dobar nivo kondicije na osnovu starosti i pola.

„Ako je vaš broj sklekova ispod ciljanog broja, koristite metu kao cilj na kojem ćete raditi. Broj iznad ciljeva znači bolju kondiciju.’

