Da li nekršteni ljudi mogu da odlaze u crkvu: Evo šta na to kažu sveštenici

Među pitanjima koji pokreću dileme, a koja su povezana sa religijom, nalazi se i dilema da li bi ljudi koji se nisu krstili trebalo da idu u crkvu. Šta o tome kažu sveštenici?

O tom pitanju polemiše se i na Instagramu, gde su verske odnosno religiozne teme dosta zastupljenje. Na pitanje da li nekrštena osoba treba da odlazi u crkvu, daje se ovakav odgovor:

„Da, može i treba. Ipak, ona treba da izađe iz crkve kad đakon ili sveštenik kažu, Oglašeni, iziđite! Oglašeni su oni koji se pripremaju za krštenje. Pre toga, ona može da učestvuje u svim službama, da se moli, da se prekrsti. Mislim da nije greh ukoliko nekrštena osoba zapali sveću. Moram da naglasim da odlazak u crkvu i učenje da se moli mora biti odvojeno od pripreme te osobe za krštenje, tako da ona ne bi pomislila da ima pokriće za sve. „Prosto idem u crkvu i molim se, osećam se sjajno. Šta još želite od mene?“. Bilo bi sjajno ako se ona navikne na bogosluženje i shvati njegovo značenje pre svog krštenja da bi bila spremna da učestvuje u crkvenom bogosluženju čim se krsti“, objasnio je visokoprepodobni Dimitrije Struev.

Prečasni Aleksandar Savin je dodao: „Da, nekrštena osoba može da se prekrsti. To nije zabranjeno. Ako se neko prekrsti sa verom i strahopoštovanjem, mislim da je to u redu. To se naročito odnosi na osobu koja veruje u Boga i želi da se krsti. Ona može da se prekrsti zbog toga što ona već veruje u Isusa i želi da bude sa njim. Postoje oglašeni u Crkvi: to su ljudi koji se pripremaju da se krste. Ta priprema zahteva malo vremena danas ali u drevna vremena ona je trajala nekoliko godina. Želeo bih da upozorim one koji su odlučili da se pripremaju za krštenje: treba da budete posvećeni i svrsishodni i da ne odlažete nameravano krštenje. Zapravo, zle sile ne žele da vas puste. Naići ćete na smetnje i prepreke, koje mi zovemo „iskušenja“. Ljudi koji ne idu u crkvu smatraju ove prepreke kao znakom odozgo i daju im prekomernu važnost. Ne treba tako da mislite. Samo budite odlučni na svom putu ka Isusu“, piše vjeronauka.net.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.