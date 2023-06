Da vam novčanik ne bude prazan: Rešite se ovih navika i spasite se bede

Ne možete sve isto da radite i stalno da kukate kako nemate para. Za finansijsku stabilnost morate imati stabilne navike koje će vas lansirati u nebesa. Konstantno ulaganje je takođe važno, u obrazovanje, vas i stvari koje će vas unaprediti na više nivoa.

S druge strane, dobre novčane navike mogu dovesti do mnogih pozitivnih promena i do toga da živite u skladu sa svojim mogućnostima. One vas mogu postaviti na put prosperiteta i napretka, ali pre svega treba da znate da ih prepoznate i primenite. Ovo je 8 finansijskih navika za koje stručnjaci tvrde da su veoma loše i da nas zauvek mogu gurnuti u siromaštvo, zato je veoma važno da ih se rešimo što pre.

1. Nedostatak discipline trošenja

Ovo je poput kante koja curi – vi zarađujete, ali novac izlazi kroz rupe, piše Newtraderu.com. Ako uzmemo primer osobe koja svakog jutra mora da popije specijalnu kafu od 300 dinara, na mesečnom nivou to iznosi najmanje 6.000 dinara. Nasuprot tome, spremanje kafe kod kuće moglo bi dosta da uštedi, oslobađajući na taj način novac za druge finansijske ciljeve.

2. Nedostatak „moći“ zarađivanja

Ukoliko se držite nekog slabo plaćenog posla, bez prilike da se profit poveća i da napredujete, veoma je verovatno da ćete ostati bez novca. Novac se uglavnom vezuje za veštine i vrednosti, kao i iskustvo koje stičemo. Ako to ne poboljšavamo, ne povećavamo ni svoju vrednost, što neminovno dovodi i do manje zarade. Zbog toga je važan marljiv i kontinuiran rad i težnja ka razvoju kako bi se izbegao začarani krug i podigla vrednost kod poslodavca.

3. Manjak radne discipline

Bez obzira na to da li imate posao gde se može napredovati, ako mu niste posvećeni, zarada će stagnirati. Oni koji propuštaju rokove ili imaju lošije rezultate neće dobiti unapređenje i povišicu. Negovanje radne etike svakako će se odraziti na vašu platu tokom vremena ukoliko premašite očekivanja i budete odgovorniji i disciplinovaniji.

4. Nedostatak „finansijske pismenosti“

Nije dovoljno samo zarađivati. Upravljanje novcem daleko je važnije da bismo znali kako da uštedimo i jačamo svoju finansijsku situaciju. Čitanje knjiga o finansijama, blogova, zatim razgovor s finansijskim savetnikom, može nam dosta pomoći. Kada je novac u pitanju, znanje je posebno važno.

5. Plaćate svima, samo ne sebi

Ovo je najveća zamka jer verovatno plaćate svima – stanodavcima, bankama, kao i dobavljačima usluga. Tako pojedinac živi od plate do plate, boreći se da izgradi nešto. Pokušajte da uštedite pre nego što platite račune.

6. Impulsivna kupovina

Ovakva kupovina je put do praznog bankovnog računa. Želja za trenutnom zadovoljstvom može dovesti do kupovine koja nije neophodna i koja vas može gurnuti u dugove. Ako svakog meseca kupujete cipele i odeću, razmislite da li je to potrebno. Umesto toga, uložite taj novac za veći prinos.

7. Švorc ljudi utiču na vas

Ako vas okružuju ljudi sa lošim novčanim navikama, njihov uticaj može preći i na vas. Oslobodite se toga, potražite prijatelje i „mentore“ koji su finansijski sigurni i koji vam mogu dati smernice i pozitivno uticati na vas.

8. Radite za satnicu

Ako vaš jedini prihod dolazi od prodaje vremena, u začaranom ste krugu koji ograničava vaš potencijal zarade. Dan ima 24 sata i razmislite o pasivnim tokovima prihoda, poput veb-sajtova, Jutjuba ili onlajn-preduzeća. Oni mogu da generišu novac i dok spavate.

