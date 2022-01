Dala je otkaz na novom poslu već prvi dan, razlog je oduševio mnoge

Tokom potpisivanja ugovora na novom poslu važno je dogovoriti sve uslove s poslodavcem, čak i one manje bitne, kako posle ne bi došlo do nesporazuma ili još gore – sukoba. One stvari, poput plate, godišnjeg odmora i radnog vremena moraju se naglasiti i biti jasne i jednoj i drugoj strani od prvog dana, ali primer jedne žene pokazuje da to baš i nije uvek tako…

Poznata samo po korisničkom imenu na Reditu, @meghanerd, ispričala je kako je dala otkaz već prvog radnog dana, a porukama koje je poslala novoj, odnosno već bivšoj šefici nasmejala je sve.

Naime, dogovor je bio da se radi od kuće, a u kancelariju se dolazi samo onda kad je to potrebno, ali već prvog radnog dana došlo je do nesporazuma.

Poslala je poruku da radi od kuće i da će se uključiti oko 12 sati, a na to je šefica pitala zašto, pa je Megan rekla da je dogovor bio da u kancelariju dolazi po potrebi, prenosi Bored Panda.

„Ne, nisam ti to rekla. Dogovor je da u kancelariju dolaziš ponedeljak, sredu i petak od 9 do 17 sati, a utorkom i četvrtkom radiš od kuće. Ne mogu te pokriti toliko dana“, napisala je šefica.

„Ako već menjate uslove koje smo dogovorili, molim Vas da ih napišete na papir da mogu da ih još jednom pročitam“, odgovara joj devojka, a na to šefica kaže da će se sastati s timom za upravljanje ljudskim resursima kako bi raspravili uslove jer su očigledno pogrešno shvaćeni.

Devojka je napisala da se raduje da čuje razliku između “dolaziš po potrebi“ i “stalno“, a šefica je zamolila da se tog dana ipak pojavi u kancelariji. „Ne, dajem otkaz“, kratko i jasno je odgovorila ova korisnica Redita, a šefica je tražila da odradi dve nedelje otkaznog roka.

Ipak, devojka je ostala pri svojoj odluci i dodala je da će ostaviti ID karticu i ključeve na radnom stolu već toga dana.

Redit korisnici oduševljeni su njenim stavom i hrabrošću da se zauzme za sebe jer bi, kažu, mnogi i od njih verovatno došli u kancelariju i prihvatili novonastale uslove ma šta god mislili o njima.

„Više ljudi bi trebao da bude poput tebe“, napisao joj je neko.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.