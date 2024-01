Danas je najdepresivniji dan u godini: Izdržite još par sati “plavog ponedeljka”

„Blue Monday“, odnosno „Plavi ponedeljak“, se smatra najdepresivnijim danom u godini.

Ovaj naziv nije zasnovan na naučnim činjenicama, već se često koristi kao marketinški trik. Ipak, veći emocionalni izazovi mnogi ljudi osećaju tokom zimskih meseci kada su dani kraći, temperature niže, a praznici iza nas.

Teoriju plavog ponedeljka uspostavio je 2004. Klif Arnal, velški psiholog koji je predavao u večernjoj školi obrazovnog centra Univerziteta u Kardifu. Samoproglašeni guru je uzeo u obzir niz faktora, uključujući vremenske uslove, dugovi, vreme od Božića i motivaciju.

Arnalova formula glasi: [V + (D – d)] k TK / M k Na. V označava vreme, D za dugove, d za mesečnu platu, T za vreme od Božića, K za vreme koje smo odustali od novogodišnjih odluka, M za nivo motivacije, a N za osećaj da moramo nešto da preduzmemo, prenosi index.hr.

„Prvo su me zamolili da smislim dan za koji mislim da je najbolji za rezervisanje letnjeg odmora. Kada sam počeo da razmišljam o motivima za rezervisanje odmora, sećajući se šta su mi hiljade ljudi rekli tokom posla ili radionica, ovi faktori su ukazao na to da je treći ponedeljak u januaru posebno depresivan“, objasnio je za Daily Telegraph 2013. dr Din Burnet kritikujući koncept Plavog ponedeljka. On to smatra naučno besmislenim i potencijalno štetnim.

On je dodao i to da „ako znate bilo šta o psihologiji, mentalnom zdravlju ili o tome kako stvarni svet funkcioniše, Plavi ponedeljak nema apsolutno nikakvog smisla“.

„Ipak, dugi niz godina se u medijima prati kao da je to utvrđena činjenica. Nedelje posle Božića su relativno teške zbog lošeg vremena, finansije su iscrpljene praznicima, nema povoda za slavlje, svi se trude da se pridržavaju svoje ishrane i slično“, rekao je on.

