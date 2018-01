Prepoznajte fizičke simptome depresije

Većini nas poznati su emocionalni i psihološki simptomi depresije, ali treba znati da depresija može izazvati i fizičke simptome. Zapravo, mnogi ljudi koji pate od depresije osećaju bol ili druge fizičke simptome.

Glavobolja je veoma česta kod depresivnih ljudi. Ako već patite od migrene, ona se sa depresijom može pogoršati.

Bol u leđima: ako vas bole leđa, taj bol će se takođe pogoršati ukoliko patite od depresije.

Bol u grudima: ukoliko osećate bol u grudima, najbolje je da odmah odete lekaru. On može biti pokazatelj ozbiljnih problema sa srcem. Ali bol u grudima je često povezan i sa depresijom.

Problemi sa varenjem: možete postati gadljivi, imati dijareju – proliv, ili pak opstipaciju – zatvor.

Iscrpljenost i umor: bez obzira na to koliko dugo spavate, osećate se umorno i iscrpljeno. Ustajanje ujutru iѕ kreveta može postati veoma teško, čak i nemoguće.

Problemi sa spavanjem: ljudi koji pate od depresije uopšte ne spavaju dobro, rano se bude ili se ne mogu uspavati. Može se desiti i suprotno, da spavaju više nego što je to normalno.

Promene apetita i telesne težine: depresivni ljudi gube apetit, a samim tim i težinu, dok neki postaju proždrljivi, žudeći naročito za ugljenim hidratima.

Bolešljivost i vrtoglavica: mnogi depresivni ljudi nikada ne potraže pomoć zato što ne zna da su fizički simptomi prouzrokovani depresijom. Čak se i lekarima dešava da previde te simptome.

Depresija može prouzrokovati puno problema u vašem organizmu. Ona, recimo, može usporiti varenje i time izazvati stomačne probleme.

Kako otkloniti fizičke simptome depresije?

U nekim slučajevima, simptomi se mogu otkloniti lečenjem depresije; terapijom ili lekovima izlečićete i fizičke simptome. Svakako, vi morate ukazati svom lekaru na te fizičke simptome i nemojte se nadati da će oni nestati sami od sebe, jer zahtevaju odgovarajući tretman. Na primer, lekar vam može preporučiti neko sredstvo za smirenje ukoliko patite od nesanice, a ti lekovi će vas opustiti i pomoći vam da bolje spavate.

Kako su bol i depresija povezani, sebi možete pomoći i otklanjanjem bola.