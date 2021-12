Dobro obratite pažnju: 3 načina da prepoznate NASILNIKA

Nasilje je njihov način da budu primećeni

Maltretiranje je, na žalost postalo sve učestalija pojava koja može da uništi naše samopouzdanje.

Tome možemo da budemo izloženi u školi, na radnom mestu ili od strane partnera.

Kako onda dolazi do toga da neko postane nasilnik?

Psiholozi otkrivaju tri načina kako da prepoznate nasilnike.

1. Maltretiranje omogućava nasilnicima da osete sigurnost

Većini ljudi osećaj sigurnosti pruža siguran posao, porodica, dom. Šta se dešava kada čovek ostane bez tih stvari? Da li biste se osećali očajno i van kontrole? Nasilnik će tražiti način kako bi kontrolisao neku drugu osobu jer je njihov život van kontrole.

2. Nasilnik maltretiranjem skreće pažnju na sebe

Nasilnici često misle da niko ne bi primetio kad bi oni nestali. Osećaju se nevidljivim, beznačajnim i nevažnim. Kao rezultat toga dolazi do nasilničkog ponašanja. To je jedini način da nasilnik bude primećen makar to bila i negativna pažnja.

3. Zapostavljanje od strane drugih ljudi

Vašu potrebu za vezom i osećajem pripadnosti će zadovoljiti vaša porodica i prijatelji. To znači da niste sami i da ste deo nečega.

Nasilnik se sa druge strane može osećati izolovano čak i među ljudima. Možda su ranije izgubili nekog ili nisu bili dobro povezani sa roditeljima u detinjstvu. Oni će, u većini slučajeva, izbegavati uspostavljanje novih veza zbog straha ponovnog odbacivanja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.