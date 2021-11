Dobro zapamtite ovaj znak: Spasava žrtve porodičnog nasilja i otmice

„Zarobljeni palac“, jednostavni signal koji se upućuje šakom, može da vas spasi od porodičnog nasilja, otmice i sačuva vam život. Znak se formira tako što otvorite šaku, savijete palac u sredinu dlana i stegnete pesnicu koja „zarobljava“ palac. Može se pokazati diskretno drugoj osobi, koja bi u tom slučaju što pre trebala da pozove policiju.

A missing girl was rescued from a man’s vehicle after flashing a hand signal to other motorists, showing that she was in distress

Everyone should learn and recognize this hand gesture:https://t.co/cSmSIANOtZ pic.twitter.com/GjN8vcoKce

— Laura McQuillan (@mcquillanator) November 8, 2021