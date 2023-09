Doktori objasnili šta čovek oseća neposredno pred smrt, evo šta se najteže podnosi

Već vekovima naučnici pokušavaju da otkriju šta se dešava neposredno pred smrt, a ovi pokušaji da se razumeju događaji koji se odvijaju u trenutku smrti i dalje su predmet dubokog istraživanja.

Smrt je neizbežna i često je zaobilazimo u svakodnevnom razmišljanju, ali postavlja se pitanje: da li možemo bolje razumeti šta se događa pre nego što osoba premine i da li je moguće prepoznati taj trenutak?

Promene u disanju

Jedan od prvih znakova da je smrt blizu jeste promena u načinu disanja osobe. Doktor Danijel Murel sa Univerziteta u Alabami ukazuje na to da osoba koja se približava smrti počinje da diše drugačije, a često prateći taj proces može doći do čudnih zvukova. Iako ovi zvuci mogu delovati strašno, važno je napomenuti da lekari veruju da osoba u tom trenutku ne oseća fizički bol. Medicinsko osoblje može intervenisati kako bi olakšalo pacijentu disanje, na primer, okrećući ga na bok radi oslobađanja disajnih puteva. Takođe, disanje postaje pliće i usporava se tokom tog procesa.

Usporavanje otkucaja srca

Još jedan jasan pokazatelj da je smrt blizu su slabiji otkucaji srca i opadanje krvnog pritiska. Specijalistkinja medicine, dr Ketrin Maniks, napominje da se tokom ovog stanja ljudi često osećaju uznemireno i nelagodno. Srce postepeno usporava svoje ritmičke kontrakcije, što je znak da organizam polako gubi svoju vitalnost.

Zbunjenost i povremeni gubitak svesti

Neurolog dr Kameron Šo je pružio uvid u ono što se dešava oko 30 sekundi pre nego što neko umre. On opisuje da već u prvih 10 do 20 sekundi dolazi do gubitka osjećaja za sebe, smanjenja sposobnosti za razmišljanje i gubitka smisla za humor. Ovo stanje zbunjenosti i gubitka svesti može biti deo procesa koji prethodi smrti, iako je važno napomenuti da iskustva umirućih osoba mogu biti različita.

Fenomen smrti ostaje jedno od najmisterioznijih i fascinantnih područja istraživanja, a doktor Kameron Šo, neurolog koji se bavi proučavanjem ovog fenomena, ističe da se smrt dešava u trenutku kada mozak više ne prima kiseonik. Ovaj trenutak označava ključni prelaz između života i smrti, a Šo naglašava da se u tom trenutku dešavaju i posebne mentalne promene.

Kako je Šo istakao, u tim poslednjim trenucima života, osoba može doživeti introspekciju i setiti se svojih životnih uspomena. Za mnoge, ovo iskustvo se čini kao da život doslovno prolazi pred njihovim očima. Ovaj fenomen često opisujemo kao „film svog života“, gde se prolazeći kroz sećanja i događaje, osoba može osetiti duboke emocije i reflektirati o svojim postupcima tokom života.

Važno je napomenuti da, iako se mnogi pacijenti i pojedinci sećaju ovih introspektivnih trenutaka pred smrt, naučnici smatraju da sva vantelesna iskustva nisu stvarna. Prema Šou, to su zapravo trikovi našeg mozga koji proizvode osećaj introspekcije i „filma života“ tokom tog kritičnog trenutka.

Pored ovih emocionalnih i mentalnih promena, postoji niz fizičkih znakova koji mogu ukazivati na brzu smrt. Neki od ovih znakova uključuju:

Učestalo zevanje

Osoba može početi često zijevati u nastojanju da unese više kiseonika u organizam, budući da se disanje usporava.

Gubitak svesti i ponovno vraćanje

Osoba može povremeno izgubiti svest i onda se ponovno probuditi. Ovo je čest simptom tokom tog procesa.

Inkontinencija

Gubitak kontrole nad bešikom ili crevima može se javiti kako se organizam priprema za smrt.

Promena telesnog mirisa

Promene u hemijskom sastavu tela mogu uzrokovati promene u mirisu kože.

Uznemirenost

Osoba može postati nemirna i anksiozna usled fizičkog i emocionalnog stresa koji prate smrt.

Tamne modrice i ljuštenje kože

Promene u cirkulaciji krvi i odumiranje tkiva mogu rezultirati pojavom tamnih mrlja na koži i ljuštenjem.

Iako su ovi znakovi korisni za razumevanje fizičkih promena koje prate smrt, važno je istaći da svaki pojedinačni slučaj smrti može biti jedinstven i da se iskustva umirućih razlikuju.

Smrt ostaje duboka misterija i izazov za istraživače, filozofe i lekare, a razumevanje njenih aspekata ostaje predmet daljeg istraživanja i refleksije.

Iako su ovi znakovi korisni za razumevanje fizioloških promena koje prate smrt, treba imati na umu da smrt ostaje tajanstvena i duboko ljudsko iskustvo koje nadilazi samo fizičke aspekte. Smrt je tema koja izaziva razmišljanje, postavlja filozofska i egzistencijalna pitanja, i ostaje jedno od najvećih misterija ljudskog života.

