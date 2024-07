Drevni telesni test otkriva zašto se stalno noću budite u isto vreme

Ukoliko se neprekidno budite otprilike u isto vreme svake noći, Kinezi predlažu da proučite telesni sat. Kažu da svaki sat sna pre ponoći vredi 2 sata nakon ponoći, ali da biste se dobro naspavali, prvo treba da proverite svoje organe.

Bright Side je saznao da je svaki sat tokom noći povezan s određenim organom i s vama delimo ovu zanimljivu informaciju. Imajte na umu da ono što ćete pročitati nisu medicinski saveti.

Od 21 do 23 sata

Razmak između 21 sat i 23 sata povezan je s vašim endokrinim i limfnim sistemom, kažu Kinezi. Oni su aktivniji u to vreme. Ako nisu u ravnoteži, mogli biste da se osećate depresivno i loše spavate u ovo doba večeri. Takođe, možete doživeti: maniju, osećaj krivice, neravnotežu hormona i poremećaj štitaste žlezde. Potrebna vam je bolja rutina odlaska na spavanje i zapamtite da je 22.30 zadnji trenutak kada bi trebalo da budete u krevetu kako biste bili sigurni da ćete zaspati do 23 sata.

Od 23 sata do 1 ujutru

Ovo doba noći je odgovorno za žučnu kesu. Narušen rad ovog organa dovodi do neuravnoteženog osećaja nesigurnosti, loše procene, poteškoća u donošenju odluka, sramežljivosti, bojažljivosti i visokog holesterola. Stručnjaci savetuju da izbegavate unos nezdravih pića i transmasti.

Od 1 do 3 sata ujutru

U tom razdoblju jetra je aktivnija. Pokušava da detoksikuje vaše telo i obradi emocije nakupljene tokom prethodnog dana. Kad ste budni, mogli biste da se osećate ljutito, neraspoloženo i uz glavobolje. Ako se stalno budite u ovo vreme, možda imate previše loših navika, uključujući konzumiranje nezdravih pića i namirnica, posebno ako to činite noću.

Od 3 do 5 sati ujutru

Pluća su tokom ovih sati posebno aktivna. Ako imate problema s ovim organom, možete osetiti tugu, plitko disanje, znojenje i bolove u grudima. Pokušajte da radite vežbe disanja pre spavanja ili razgovarajte s prijateljem ili psihologom.

Od 5 do 7 sati ujutru

Debelo crevo ovaj put radi aktivno. Ako postoji poremećaj, možete se osećati odbrambeno ili zaglavljeno u situaciji. Svaki put kad se probudite, možete se osećati frustrirano. Kinezi predlažu da u svoju ishranu uključite više vlakana ili vode.

