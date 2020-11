Dva najvrednija pravila za istinski srećan život!

Život je onakav kakvim ga mi sami napravimo. Naša sreća zavisi isključivo od nas. Ukoliko vam ništa ne ode od ruke, ne krivite okolnosti, promenite sebe.

U životu su bitna samo ova 2 pravila. Ko ih je na vreme naučio, živeo je okružen srećom.

1. Ništa vi ne morate

To što neko od vas očekuje da se ponašate po određenom kalupu jer to tako zaboga „mora“, nije vaša briga. Nikome ništa ne dugujete, osim sebi samima. Ugodite sebi i živite onako kako vam najviše odgovara.

Kažu da žena mora da završi fakultet, uda se, rodi decu, nađe dobar posao, održava kuću, bude uvek sređena. E pa znate šta, ne mora, ako to ne želi.

Dok se trudite da ugodite svima oko vas, život će proći, a da to niste ni primetili.

Niste u obavezi da ceo dan posvetite isključivo deci, niti da ribate kuću, spremate ručak, perete veš ukoliko vam se to ne radi. Mnogi će reći da je to sebično, ali to je daleko od istine. To znači da cenite sebe, svoje vreme. Uostalom, razmislite dobro, ako nikad sebi ne ugađate, nećete biti srećni. A nesrećna žena ne može da bude ni dobar prijatelj, ni majka, ni supruga.

Zato zapamtite dobro, ništa vi ne morate da činite za druge, niti da živi po određenim pravilima, ukoliko ne želite.

2. Ne obazirite se na tuđe mišljenje

Ako budete slušali svačije mišljenje nećete ništa postići u životu. Vodite se svojim instinktima i pratite svoje snove. Ljudi će uvek imati nešto da vam zamere ili vas posavetuju. Vi ih možete saslušati, ali baš uvek neka vaša odluka bude poslednja.

Mnogo nisu uspeli baš iz straha od reakcije okoline ili porodice. Kada se oslobodite tih stega, život će postati mnogo kvalitetniji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.