Evo kako prepoznati infektivni ujed krpelja

Ujedi krpelja dešavaju se najčešće u periodu od proleća do jeseni jer tada ljudi najviše borave u prirodi. Zelene površine su upravo prirodno stanište krpelja. Iako se u većini situacija uoče na vreme i problem otkloni, postoje situacije kada ih ljudi ne primete odmah, što može biti opasno jer su krpelji prenosioci nekoliko zaraznih bolesti.

Krpelji i Lajmska bolest

“Krpelji su prenosnici nekoliko bolesti, a rekao bih da je kod nas taj akcenat upravo stavljen na Lajmsku bolest. Dakle, krpelji ubodom prenose bakteriju Borelia burgdorferi koja je zapravo uzročnik Lajmske bolesti. Savetujemo da nakon boravka u prirodi svaka osoba pregleda delove tela koji su potencijalno bili izloženi, a da bi se identifikovalo prisustvo krpelja ili jednostavno korišćenje nekih komercijalnih repelenata ili eventualno nošenje majica dugih rukava, pantalona”, kazao je ranije za N1 Sanjin Musa iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko utvrdite da je došlo do ujeda, potrebno je da krpelja izvadite na način da se izvuče usni aparat kojim se krpelj veže za kožu.

Doktorka Amela Ramadani – Pođo pojasnila je i na koji način se može prepoznati infektivni ujed krpelja.

“Kada se to desi i nakon što odstranite krpelja bilo u kućnim ili medicinskim uslovima, pratiće se oko mesec dana promene na koži koje su vrlo karakteristične. One mogu biti na mestu uboda ili na bilo kojem drugom delu tela, odnosno, površine kože. To su koncentrični crveni krugovi sa bledim centrom. Ukoliko se pojavi takav osip, vrlo karakterističan, u tom slučaju se osoba javlja lekaru opšte prakse koji dalje upućuje infektologu i nije kasno za uključivanje terapije. Dakle, profilaktička primena je davno napuštena i nema potrebe za njom nakon uklanjanja krpelja i premazivanja mesta uboda antiseptikom. Promena na koži i pojava osipa je prvi simptom na koji treba reagovati. Lajmska bolest je vrlo šarolika i ona se naziva i imitatorom drugih oboljenja. Iziskivalo bi puno vremena da nabrajamo sada simptome lajmske bolesti jer je reč o šarolikoj, tačnije, neujednačenoj kliničkoj slici”, rekla je doktorica Ramadani-Pođo.

Kako pravilno izvaditi krpelja?

“Pincetom ravno veoma blizu kože uhvatiti za glavu krpelja i podići ga i nakon toga očistite antiseptikom, odnosno, alkoholom i sve se to može uraditi u kućnim uslovima. Pratimo evropske i svetske zdravstvene smernice u kojima je navedeno i to da se upravo na ovakav način može ukloniti krpelj bez lekarske intervencije. Za one rezidue koje ostaju, a to su najčešće nožice, ne treba dizati paniku i strah jer će se one ili resorbirati u koži ili će ih tkivo svojim odbrambenim mehanizmom odbaciti vremenom”, rekla je ranije za N1 dr. Ramadani Pođo.

