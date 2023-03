Evo zašto treba jesti više kupusa: Prava je riznica vitamina i minerala, leči ono što nijedan lek ne može

Ukoliko ga jedete nekoliko puta nedeljno, brzo ćete uočiti poboljšanje.

1. Jača imunitet

Kupus sadrži vitamini C kao i značajne količine beta-karotena, kalijuma, gvožđa i magnezijuma. Najviše lekovitih svojstva ima kada ga jedete sirovog ili ukiseljenog, a gubi svoje zdrave kvalitete sa produženom termičkom obradom.

2. Podstiče probavu i mršavljenje

Čak 92,5 % kupusa čini voda, pa ne čudi što se to povrće smatra dijetetskom namirnicom, sa tek dvadesetak kalorija na stotinu grama ploda i preporučuje se osobama na dijeti. Uz to usporava pretvaranje šećera i drugih ugljenih hidrata u mast. S obzirom na to da ima i visok procenat celuloze, podstiče rad probave i smanjuje nadutost organizma.

3. Štiti disajne puteve

Sok od kupusa delotvoran je lek kod plućnih bolesti, a njegovim ispiranjem smanjujete bol u grlu. On pomaže u čišćenju disajnih puteva kod bronhitisa ili astme.

4. Čuva zdravlje želuca

Kupus sadrži sulforafan. Reč je o organskom spoju koji čuva gastrointestinalni trakt od povratnog toka želudačnog sadržaja prema gore u jednjak (refluks kiseline). Uz to eliminiše bakteriju Helicobacter pylori, koja je glavni uzročnik čira na želucu. Po dcl soka od kupusa treba popiti 3x dnevno, pre svakog glavnog obroka.

5. Smanjuje upale u telu

Ovo povrće ima snažna antiupalna dejstva, a obloge od kupusa česta su preporuka za razne vrste bolesti. Kupus izvlači gnoj iz rana i dezinfikuje ih, smiruje opekotine, ekceme i akne, ublažava otoke, kao i migrene. Povrh svega, on ublažava depresiju i teskobu, poboljšava koncentraciju, a neke studije tvrde i kako deluje preventivno protiv raka.

Savet plus:

Kad kupujete beli ili crveni kupus, birajte plodove tvrdih i tesno priljubljenih listova bez mrlja. U frižideru ga možete držati i nedelju dana, piše Glossy.

