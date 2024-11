‘Gasi internet, treba mi telefon’: Ovih 26 rečenica razumeće samo oni rođeni ’80-ih i ’90-ih

Te 80-e i 90-e urezane duboko u DNA onih koji su ih proživeli i postoje rečenice koje samo oni mogu razumeti.

Svi oni koji su odrastali ’80-ih, pa čak i ’90-ih, samo će se nostalgično nasmešiti na ove rečenice jer se kladimo da će im biti dobro poznate. Današnji klinci verovatno neće razumeti nijednu. Ah, ništa čudno. Mnogo se toga promenilo.

Nostalgija za ’80-ima i ’90-ima toliko je raširena da čak i oni koji tada još nisu bili rođeni vole podsećanje na njih. I dok mlađi mogu slušati muziku tog vremena ili koristiti filtere za fotografije kako bi izgledale kao da su snimljene pre više od 30 godina, oni koji su svedočili tim decenijama koja bude nostalgiju značajno su sentimentalniji.

Evo rečenica kojih se danas sa setom sećamo.

1. „Moram da premotam VHS kasetu pre nego je vratim u video klub.“: Bilo ko ko je ikada išao u video klub zna da su video kasete morale da se premotaju na početak pre vraćanja, inače bi platili kaznu.

2. „Idem u igraonicu da odigram Pac-Mana i Space Invadersa.“: Nema ništa bolje nego otići u lokalnu igraonicu kako bi zaigrali jednu od dve najpopularnije videoigre tog vremena.

3. „Moja omiljena kompilacija muzike je na kaseti s rukom napisanim spiskom pesama.“: Nije bilo streaming platformi, a omiljene pesme snimale su se na kasete direktno s radija.

4. „Na liniji sam. Spusti slušalicu!“: Bili su to dani davno pre pametnih telefona. Mogli ste čuti kada bi neko digao slušalicu na drugom uređaju u kući dok ste vi još razgovarali.

5. „Jesi li razvio film u fotostudiju?“: Jeste li ikada žurili da razvijete fotografije s izleta ili putovanja? Nije bilo moguće znati šta ste fotografisali ili kako ste ispali na fotografijama pre toga.

6. „Nadam se da će moje baterije za Walkman trajati celo putovanje.“: Nekad su se nosile dodatne baterije za slušanje muzike na putovanju, baš kao što danas nosite punjač.

7. „Moram da namestim videorekorder da snimim omiljenu TV seriju.“: Ako ste hteli da snimite omiljenu seriju jer nećete biti kod kuće dok se emituje na TV-u morali ste da programirate videorekorder da započne snimanje u određeno vreme.

8. „Proveo sam sate igrajući Commando na svom Commodore 64 računaru.“: Commando je bila računarska igrica objavljena u Japanu 1985. godine. Postojale su verzije za različita kućna računare i konzole.

9. „Moje subotnje jutro bilo je u znaku “He-Mana“.“: Bio je to jedan od najpopularnijih crtanih filmova tih decenija.

10. „Ne mogu sada da pričam na telefon, pokušavam se spojim na internet.“: Nije bilo moguće koristiti telefon dok smo bili povezani na internet. S današnjom tehnologijom to je jednostavno nezamislivo.

11. „Imam gomilu disketa za svoje računarske programe.“: Ako ste imali kompjuter 90-ih onda ste imali i gomilu disketa, na njima su bili svi računarski programi.

12. „Rubikova kocka bila je moj najveći izazov i frustracija.“: Izimšljena 1974. Rubikova kocka sve od tada intrigira brojne generacije. Ali danas je sve manje prisutna među decom.

13. „Moram da duvam u Nintendov disk da proradi.“: Ovaj trik za rešavanje problema očistio bi svu prašinu koja je sprečavala pravilan rad igara.

14. „Nosio sam ručni sat i mislio sam da sam najcool dete u školi.“: Jako popularan modni dodatak, ali i jedini način da znaš koliko je sati bio je ručni sat. Swatchovi satovi bili su najpopularniji u to doba.

15. „Moj modni izričaj uključivao je grejače za noge i naramenice na ramenima.“: Bili su to simboli mode tih decenija, nezaobilazni ako ste hteli da budete u trendu.

16. „Stavila sam trajnu i tapirala kosu kako bih postigla must-have frizuru iz 80-ih.“: Ovo su samo neke od žrtava koje je trebalo podneti za lepotu. Ali ono što je urnebesno je da danas sve više mladih devojčica ali i dečaka stavlja minival.

17. „Čekanje na MTV premijeru mog omiljenog muzičkog spota bila je velika stvar.“: Čekalo se omiljeni spot na MTV-u, nije bilo YouTubea, ni streaming platformi.

18. „Bio sam deo kluba obožavalaca New Kids on the Block i Madonne.“: Ako ste pratili muziku, bile su to nezaobilazne zvezde tog vremena. Čekali ste da se njihov muzički spot pojavi na MTV-u.

19. „Ne mogu se odlučim koji film da uzmem iz video kluba.“: 80-e i 90-e dale su nam brojne kultne filmove. Od toliko sjajnih opcija razumljivo je da smo ponekad bili neodlučni.

20. „Miris sveže ištampanog papira vraća me u prošlost.“: Neki nas mirisi vraćaju u neka jednostavnija vremena, a među njima i sveže odštampani papir.

21. „Moja prva računarska igrica bila je na disketi i imala je pikselizovanu grafiku.“: Naravno kvaliteta i tehnologija tog vremena nije uporediva s onim što imamo danas.

22. „Snimanje pesama s radija bilo je ključno ako smo hteli da napravimo svoju omiljenu muzičku kompilaciju.“: Čekanje omiljene pesme na radiju i pravi trenutak da uključiš snimanje bili su jedini način da možeš svoju omiljenu muziku da slušaš u bilo koje doba.

23. „Znam kakvo je uzbuđenje pronaći poslednji video klub u gradu.“: Odjednom su počeli polako da izumiru, a onaj poslednji video klub u gradu imao je dašak nostalgije.

24. „Još uvek mogu da izvedem Moonwalk zahvaljujući Majkl Džeksonu.“: Kralj popa je svojim plesom uticao na sve generacije tog doba.

25. „Zvuk dial-up interneta zauvek mi je urezan u pamćenje.“: Pištanje koje je pratilo spajanje računara na internet dial-up načinom jednostavno je nešto što se ne zaboravlja.

26. „Imao sam člansku kartu za lokalnu video igraonicu.“: Računari su u to vreme bili retki po domovima. Zato se omiljene video igre uglavnom igralo u specijalizovanim igraonicama.

(Net.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com