Ginekolog otkrio koliki je „rok trajanja“ jajnika: Žene u šoku, mnoge nisu imale pojma

Ne spavate dobro, pada vam energija, jede vam se samo slatko – već to moglo bi da naglasi da nešto nije u redu sa vašim hormonima. Kada hormoni funkcionišu onako kako treba izgledamo odmorno i zdravo. Ovo je jedna od važnijih tema o kojoj je govorila i prof. dr Ana Mitrović Jovanović, ginekolog.

Hormoni su značajni za mnoge metabolične procese u našem telu. Doktorka je prvo objasnila kako spavanje utiče na hormone, odnosno da li je bolje da se dobro naspavamo ili da se rano probudimo.

– Moj ritam je uvek da je bolje rano buđenje. Spavanje noću ne može biti zamenjeno spavanjem danju – to i jeste razlog pravilnog lučenja hormona, i to ne samo ovih reproduktivnih, nego i drugih, jer razni hormoni utiču jedni na druge – od melatonina, insulina i kortizoala, pa tek onda možemo da dođemo na ove naše reproduktivne koji će nam pomoći da budemo i lepši i mlađi i da se bolje osećamo – objasnila je doktorka.

Dalje je zatim navela kako bi trebalo da spava svaka osoba.

– Znači, svako treba da spava onako kako mu odgovara, ali svakako bi to bilo da legnemo pre ponoći i da se budimo između 7 i 8, a za nas koji se budimo između 5 i 6, to je već malo drugačije – rekla je dr Mitrović za Prva TV.

Ona je pojasnila šta znači termin hormonski disbalans.

– To je reč koja se pogrešno koristi. Prvo, sve vrednosti hormona koje dobijate u laboratoriji moraju se strogo tumačiti u skladu sa osobom koja je ispred vas, zato ne možete rezultate da šaljete telefonom, mora neko da vas pogleda. Pa da se vidi da li postoji nesklad u odnosu na životnu dob i opšte stanje, to je važno. To je najveća zabluda, čak i lekari ginekolozi koji nisu u praksi toliko fokusirani na analize hormona, znaju da to ovlaš kažu i da unesu paniku kod pacijenta. Kada kažete nekome sa 40 godina da je u perimenopauzi, vi ste zločinac, ali to je jedna realnost koja ne znači da ćete ući u menopauzu još 10, 12, možda i 15 godina. Naši jajnici su organ koji ima svoje ograničenje i rok trajanja. Oni posustaju sa svojom funkcijom posle 35, ali mi to ne osećamo – rekla je ona.

Iako hormoni mogu biti u balansu, to nije garancija da će se žena dobro osećati.

– Pravi hormonski disbalans bi značio da imate poremećaj štitne žlezde, skok prolaktina, problem sa insulinom. Nema opšte definicije šta je hormonski disbalans, vi možete da imate idealne hormone, a da se ne osećate dobro, a da moramo da vam dodamo hormone da biste se osećali dobro – objasnila je profesorka šta je hormonski disbalans.

Doktorka je otkrila šta možemo dobro da uradimo za sebe.

– Da ne čekamo 1. januar da krenemo sa promenama, nego da budemo svesni da su promene počele juče. Šta ćemo da pojedemo, kako ćemo da šetamo pola sata, ne morate da dajete novac za teretanu, svako može da ima pola sata brzog hoda gde god da živi. Šetajte, mislite o sebi, idite u krevet makar sat vremena ranije, vodite računa o tome da dominiraju pozitivne misli i ako to nije dovoljno, obratite se lekaru koji će napraviti izbor kom specijalisti treba inicijalno da se obratite – zaključila je ona.

