Gospođa zakasnila na let pa otrčala na pistu i mahala pilotu da je pusti u avion (video)

Na aerodromu u australsijskom gradu Kanberi u sredu je snimljena žena kako trči po pisti i zaustavlja se pred avionom Airbusa A320 avioprevoznika QantasLink. U jednom trenutku počinje da maše zatečenoj posadi aviona koja se upravo pripremala za poletanje.

Well, that's one way to walk the runway. 😬

A woman has been arrested following a bizarre security breach at Canberra Airport around 7.30pm last night.#9News pic.twitter.com/ylC7VFgUY2

— 9News Sydney (@9NewsSyd) November 2, 2023