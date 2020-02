Putnica iz pakla: Pretila, vređala i udarala taksistu jer nije hteo da je vozi (video)

Vozači taksija tokom vožnje imaju susret sa raznim pomahnitalim putnicima, a o tome najbolje svedoči snimak nasilne žene iz Rusije.

Ova putnica sela je na zadnje sedište taksija, ali kada je vozač odbio da je preveze, ona je počela da taksistu udarala, vređa ga i preti mu.

– Ljudi me čekaju. Da li me to zezaš? Ti si takav ološ! Vozi me tamo, rekla sam ti vozi! – urlala je pritom ga udarajući šakama. – Šta to radite? – pitao je zbunjeni vozač nekoliko puta, ali je ona nastavila da ga udara i ponavlja da odmah mora da je odveze na njeno odredište jer je u žurbi i tamo je „čekaju ljudi“.

Kada ju je vozač ponovno odbio, još se više razbesnela.