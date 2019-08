Hit snimak s drugog kraja sveta: Deca u Tanzaniji pevaju srpsku pesmicu (foto)

View this post on Instagram

NEDOSTAJAĆE MI OVI DRUGARI. ❤️ Sutra završavamo projekat škole u Bangati. Preponosna sam, srećna, zahvalna na svim iskustvima. Da ne zaboravim, i umorna. 🤪 Danas smo vežbali drugu strofu pesmice, pakovali 527 torbi sa školskim priborom, uneli sve kompjutere, povezali projektor i štampač, nabavili banane, pomorandže, lizalice, sapune, sokiće. Jedva čekam da im vidim osmehe sutra. 🤗 Hvala vam dragi ljudi sa druge strane ove mobilne naprave na ljubavi, podršci, energiji. Imamo svi zajedno puno razloga da budemo ponosni. ❤️ Danas mi govore ljudi da im iskačem iz frižidera i da sam na svim portalima, pa hvala i medijima @blic.rs @kurir.rs @telegraf.rs @srbijadanas što dele lepe i inspirativne priče. Želim nam da ih bude još više. Jer nas ima dovoljno da svojom ljubavlju pomerimo planine, a ne da renoviramo učionicu. Vera, ljubav, trud, dobra volja. Mi smo pokretači promene. I da, sve se može. 🍀 Šaljem vam zagrljaj iz Bangate! 🤗 I nastavak naše pesmice o drugarstvu 👭💖 #bangata #arusha #tanzania #childrenofafrica #obrazovanje #znanje #drugarstvo