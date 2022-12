Hodanje unazad može da poboljša vaše zdravlje

Hodanje je oduvek bila jedna od najprihvatljivijih aktivnosti, pa čak i za one koji mrze teretanu ili bilo kakav oblik napornog vežbanja. Za većinu nas, hodanje je nešto što radimo automatski. Ne zahteva svestan napor, tako da mnogi od nas ne uspevaju da se sete prednosti hodanja za zdravlje. Ali šta se dešava ako prestanemo da hodamo kako smo to do sada radili i zadamo nov zadatak mozgu – da hodamo unazad?

Kako prenose vesti.online.com, ne samo da ova promena smera zahteva više pažnje, već može da ima i dodatne zdravstvene koristi. Fizička aktivnost ne mora da bude komplikovana. Bez obzira da li ste redovno aktivni ili ne, čak i brza desetominutna dnevna šetnja može da donese niz zdravstvenih benefita i može da se računa kao preporučeni minimum od 150 minuta aerobne aktivnosti nedeljno. Ipak, hodanje je komplikovanije nego što mnogi od nas shvataju. Ostati u uspravnom položaju zahteva koordinaciju između našeg vizuelnog, vestibularnog (osećaji povezani sa pokretima kao što su uvrtanje, okretanje ili brzo kretanje) i proprioceptivnog (svesnost o tome gde se naša tela nalaze u prostoru) sistema.

Kada hodamo unazad, našem mozgu je potrebno više vremena da obradi dodatne zahteve koordinacije ovih sistema. Međutim, ovaj povećani nivo izazova sa sobom donosi povećane zdravstvene koristi. Jedna od dobro proučenih prednosti hodanja unazad je poboljšanje stabilnosti i ravnoteže. Hodanje unazad može poboljšati hod unapred (kako osoba hoda) i ravnotežu za zdrave odrasle osobe i one sa osteoartritisom kolena. Dodavanje promena u nagibu takođe može da promeni opseg pokreta za zglobove i mišiće, nudeći olakšanje bola za stanja kao što je plantarni fasciitis – jedan od najčešćih uzroka bola u peti.

Ali prednosti promene pravca nisu samo terapeutske, interesovanje za kretanje unazad dovelo je istraživače da otkriju razne druge prednosti. Dok normalno hodanje može da nam pomogne da održimo zdravu težinu, hodanje unazad može da bude još efikasnije. Potrošnja energije kada hodate unazad je skoro 40 odsto veća od hodanja istom brzinom unapred. Nedavna studija pokazala je smanjenje telesne masti kod žena koje su završile program treninga hodanja ili trčanja unazad u trajanju od šest nedelja. Ako hodanje unazad izgleda previše lako, ali ograničenja prostora utiču na vašu sposobnost da trčite unazad, drugi način da dodatno povećate izazov je da počnete da vučete tegove.

