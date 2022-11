Istraživanje: Ispijanje ČAJA moglo bi da smanji SMRTNOST

Istraživači iz britanskog instituta National Institutes of Health (NIH) došli su do zaključka da oni koji ne piju čaj imaju višu smrtnost u odnosu na one koji konzumiraju jednu do dve šoljice čaja svaki dan. Ljubitelji čaja imaju između 9 i 13 posto manju smrtnost, tvrde naučnici.

Naučnici su koristili podatke o navikama pola miliona muškaraca i žena između 40 i 69 godina, od kojih 85 odsto svakodnevno pije čaj. Njih čak 89 posto pije crni čaj, najpopularniji u Velikoj Britaniji.

Zanimljivo je da ljudi koji piju redovno čaj imaju manju smrtnost posebno ako boluju od kardiovaskularnih bolesti. Ipak, ne može sa 100-procentnom sigurnošću reći da je čaj isključivi razlog smanjene smrtnosti jer se ne može isključiti da su za to zaslužni drugi zdravstveni faktori povezani s konzumacijom čaja.

Takođe, ostalo je nejasno da li ljudi, koji ne piju čaj, trebaju uvesti tu naviku i tako pokušati da povećaju svoje šanse “preživljavanja”. Naučnici kažu da će to biti predmet njihovog narednog istraživanja.

