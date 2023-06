Japanci su najdugovečniji narod na svetu: Ovu 5-minutnu vežbu rade svaki dan

Ishrana, zdravi odnosi i pozitivan stav su faktori koji doprinose dugovečnosti, ali eliksir dugog i srećnog života nije potpun bez fizičke aktivnosti.

Hektor Garsija i Franses Miralles autori su knjige Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Da bi je napisali, razgovarali su s više od stotinu ljudi na Okinavi, u Japanu, plavoj zoni s najvećom koncentracijom stogodišnjaka na svetu.

„Ne morate svaki dan da idete u teretanu ili trčite maratone. Japanci nam pokazuju da je potrebno samo uvrstiti kretanje u svaki svoj dan“, napisali su.

Skoro svi koje su Garsija i Miralles intervjuisali rekli su da praktikuju radio taiso, popularnu japansku vežbu.

„Čak su i štićenici staračkog doma koji smo posetili posvetili tome barem pet minuta svaki dan, iako su neki radili vežbe iz svojih invalidskih kolica“, napisali su autori.

Radio taiso, što u prevodu znači radio vežbe, svoje ime duguje tome što su uputstva za pokrete emitovana na radiju 1929. godine. I danas se radio taiso emituje svaki dan u 6:30 na jednoj od najstarijih japanskih radijskih stanica, NHK Radio 1.

Pokreti su niskog intenziteta, mogu biti izvrstan način da započnete dan i trebaju vas samo oko tri minuta da ih odradite. Vežbe se obično izvode u grupi, obično u školama pre nastave ili u firmama pre nego što se svi bace na posao, prenosi Index.

Jedna od najpoznatijih radio taiso vežbi sastoji se od jednostavnog podizanja ruku iznad glave i kružnog spuštanja prema dole. Kako to izgleda, proverite u nastavku.

