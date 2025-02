Jedan problem koji se javlja noću utiče na visok pritisak! Čuveni kardiolog otkriva gde grešite

Nedostatak sna i visoki krvni pritisak međusobno su povezani. U lečenju hipertenzije izuzetno je bitan kvalitetan san. Šta to znači?

Naime, kasni odlazak u krevet definitivno ne preporučuje osobama sa visokim pritiskom. Takođe, i problem nesanice, koji je danas veoma čest, može da utiče na pritisak.

Visoki krvni pritisak razvija se tokom vremena i rezultat je nezdravog načina života kao što je nedovoljna fizička aktivnost i porast hipertenzije kod mladih ljudi, pogotovo u urbanim sredinama, alarmantan je i izaziva veliku zabrinutost jer nekontrolisana hipertenzija može imati smrtonosne posledice kao što su srčani ili moždani udar.

Retki znaju da su nedostatak sna i visok krvni pritisak međusobno povezani. Kardiolog Trupti Gilada u intervjuu za HT Lajstajl otkrio je:

“Odgovarajući san znači od šest do osam sati spavanja u dobro provetrenoj, tihoj prostoriji koliko god je to moguće. U loše navike spavanja spada konzumiranje kofeina ili alkohola, dremanje tokom dana, ostajanje kasno noću, vežbanje prekasno uveče i svetlo koje emituju digitalni uređaji kao i svađe – to moraju izbegavati osobe sa hipertenzijom. Spavanje na levom boku najbolji je položaj za osobu koja pati od hipertenzije jer ublažava preterani pritisak na krvne žile što pomaže krvi da lakše i s manje otpora završi svoj krug. To posebno važi za trudnice koje imaju hipertneziju.

