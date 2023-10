Jednostavan test koji predviđa koliko ćete živeti: Ako ovo ne možete da uradite, to je ozbiljno upozorenje

Sedite. Ustanite. Ponovite. Ovaj mali trik je izum brazilskog doktora Claudia Gil Arauja. Test je koristio u radu sa sportistima kako bi procenio njihovu gipkost i snagu, stanje u kojem se nalazi njihovo telo. Primenjujući dalje u svojoj praksi SRT (sitting-rising test) došao je do zaključka da se ovakvim testom može ustanoviti da li je osoba ’u dobrom fizičkom stanju’ i koliko će još živeti, piše Bizlife.rs.

Naučni rad sa rezultatima primene SRT objavljen je pre nekoliko godina u naučnom časopisu European Journal Of Cardiology i izazvao je burne reakcije kako onih koji ne veruju u ovakav merni instrument fizičkog zdravlja tako i drugih koji su oduševljeni idejom i lakom primenom.

Extremely Important Sitting Rising Test Predicts How Long You'll Live

Flexibility, balance and muscle strength are key indicators of longevity.

The SRT (sit-rising-test) is a simple, quick, accurate test to motivate you to regularly make it to the gym!https://t.co/faEovr5CL5 pic.twitter.com/sKbHyzVd6a

— Don Crumlin (@Don_Crumlin) May 1, 2019