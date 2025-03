Jednostavna tehnika za oslobađanje od anksioznosti, stresa i umora: Pritisnite samo ovu tačku na ruci

Kada osoba dugo doživljava stres, iscrpljuje ne samo trenutne stvarne, već i rezervne sposobnosti svog tela. Zatim, uz osećaj anksioznosti, počinje da oseća stalnu slabost i gubitak snage. Tačka Lao Gong, koja se nalazi u centru dlana, pomoći će vam da se oslobodite napetosti.

Specific exercise improve symptoms, daily full-body exercises remove root causes.https://t.co/xGgbot1wGy

When you feel tired but can't fall asleep, try it.

Press Lao Gong point

2-3 minutes each side pic.twitter.com/AxDLPzxp7M

— Taichi Zidong (@TaichiZidongcom) June 12, 2023