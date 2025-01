Ovaj jednostavan trik od tri koraka trenutno smanjuje anksioznost

Dr. Marta Bek, sociolog školovana na Harvardu i osnivač platforme Vaifinder Life Coach Training, pridružila se Stivenu Bartletu u podkastu „Dnevnik jednog izvršnog direktora“ kako bi razgovarala o anksioznosti.

Doktorka je otkrila da postoji jednostavan trik da se zaustavi osećaj anksioznosti, koji će vas takođe izvući iz stanja „bori se ili beži“.

Zamolila je Stivena da zamisli situaciju koja ga je uznemirila, a zatim ga je zamolila da zamisli sebe kako jede pomorandžu.

„Zamislite da držite narandžu, to je prelepa, zrela, teška, ukusna narandža na vrhuncu zrelosti… Možete da je pomirišete, zagrizete koru i samo osetite ono malo curenje limunske kiseline koje se iznenada pojavi kada zagrizete. “, rekla je.

„Gorčina kore i soka ulaze u vaša usta dok grizete. Sladak je, pomalo ljut, oseća se žilavost iznutra, a vi vučete koru. Oseća se pod noktima, oseća se mirisom. Stavite narandžu u usta, iscedite i pustite da vam malo soka uđe u usta, uživajte u ukusu i onda progutajte“, dodala je ona.

Dr. Bek je objasnila da ovo čulno iskustvo pretvaranja da jedete pomorandžu treba da ublaži anksioznost i smiri nervni sistem.

Pitala je Stivena: „Kako je sada tvoja anksioznost?“

Stručnjak je otkrio da je odvraćanje uma od onoga što vas brine i korištenje čulne mašte savršen način da opustite svoj um i telo.

„Počinjete dublje da dišete, prestajete da proizvodite sav kortizol, glukokortikoide i adrenalin koje ste imali u stanju ‘bori se ili beži’ i počinješ da proizvodiš serotonin i dopamin“, objasnila je ona.

Dr. Bek je rekla da postoji mnogo trikova za izlazak iz anksioznog stanja, kao što je pisanje svog imena na parčetu papira, a zatim pisanje njegovog odraza u ogledalu.

„Vaš mozak pravi nove neuronske sinapse koje nikada ranije nisu postojale, vi to nikada ranije niste radili, tako da fundamentalno menjate svoj mozak, podučavajući ga veštini koju nikada nije imao“, objasnila je ona.

Proces u tri koraka za ublažavanje anksioznosti

Dr. Bek je otkrila da postoji proces u tri koraka za svakodnevno oslobađanje od anksioznosti, koji ona naziva CAT – smirenost, umetnost i transcendencija.

Rekla je da je naš mozak biološki unapred programiran da bude anksiozan, pa ga moramo smiriti.

Objasnila je da moramo biti nežni prema sebi kao što bismo bili prema uplašenom štenetu.

„Naučeni smo da budemo nasilni prema sebi, biohakuj ovo, prisili sebe da nešto pojedeš i uradiš nešto“, rekla je ekspertkinja.

„Kada se smiriš, treba da se baviš umetnošću i počneš da budeš kreativan. Treba vam umetnost, a ne mislim na crtanje, mislim na stvaranje stvari, u tri dimenzije, kreiranje događaja, kreiranje podkasta… Ako su ljudi prošli kroz traumu i smeju da crtaju o tome, čak i ako ne znaju kako da crtaju profesionalno, imaju 80 posto manje šanse da razviju PTSP. Postoji nešto u stvaranju nečega i to može biti kompanija ili može biti sprej boja na kartonu. Čini se da postoji taj efekat da anksioznost i kreativnost jednostavno ne mogu da funkcionišu u isto vreme“, istakla je dr. Bek.

Rekla je da je poslednja faza „transcendencija ili buđenje“ koja se zove Flo.

„To je stanje stvaranja i izvršenja na tako teškom nivou da nam to izgleda nemoguće. Ali kada uđete u to, osećate se kao da letite, to je raj, a postoji vreme u procesu stvaranja kada osećaj sopstva nestaje i osećaj kontrole nije potreban. Ono što osećate je da se sama kreacija nekako kreće sa vama i kroz vas, i to je blaženo, a verujem da je to stanje u kome nam je suđeno da provedemo skoro sve vreme“, objasnila je dr. Bek.

(Net.hr)

