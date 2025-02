Kada neko želi da vas kontroliše uvek radi ovih 6 stvari: Da li se pronalazite?

Osoba koja je pod kontrolom često ni ne shvata šta se dešava dok ne bude potpuno obuhvaćena njome

Kada vas partner kontroliše, često postoji tihi glas u pozadini vašeg uma koji vam šapuće da nešto nije u redu. Taj osećaj vam steže srce, ali ga potiskujete jer niste sigurni u sebe i niste sigurni u motive svog partnera. To je deo taktike ljudi koji žele da vas kontrolišu – oni vas nateraju da sumnjate u sopstvene instinkte.

Pitate se: „Da li je ovo opasno?“ Ponekad je teško znati. Na kraju krajeva, nijedna lista znakova nečijeg ponašanja neće biti 100 posto tačna, a emocionalna manipulacija se prikrada polako i neprimetno. Osoba koja je pod kontrolom često ni ne shvata šta se dešava dok ne bude potpuno obuhvaćena njome. Zato delim ovu listu.

6 znakova da neko pokušava da kontroliše svog partnera:

1. Njihova reakcija na situaciju je strašnija od same situacije

Jednom sam se vratila na parking i videla da je neko udario u moj auto i ulubio branik. Auto je bio star samo mesec dana, boja je bila izgrebana i ljuštila se, ali mene to uopšte nije zanimalo – ono što me je užasavalo bila je pomisao da to moram da kažem svom mužu.

Vozila sam kući držeći volan kao da mi život zavisi od toga, ruku belih od stiska, tresući se, znajući da će se on naljutiti i da će to nekako ispasti moja greška. Znala sam da će eksplodirati od besa i bila sam prestravljena na samu pomisao da uđem u kuću.

Kada počnete da se plašite reakcije svog partnera više nego same situacije, postoji velika šansa da ste žrtva zlostavljanja.

2. Imaju potpunu kontrolu nad finansijama

Finansijsko zlostavljanje je stvaran problem. To je način na koji mnogi zlostavljači drže svoje žrtve zarobljenima. Bez pristupa novcu, beg postaje gotovo nemoguć – osim ako nemate snažan sistem podrške koji vam može pomoći da se izvučete iz toksične situacije. (Ja ga nisam imala.)

Napustila bih svog muža godinama ranije da sam imala pristup našim finansijama, ali pošto je on kontrolisao sav novac, nisam imala način da odem – a što je još gore, on je to znao.

Psihološka istraživanja pokazuju da kada zlostavljač ima potpunu kontrolu nad finansijama žrtve, to se smatra oblikom ekonomskog zlostavljanja. Ova taktika služi da manipuliše i zarobi žrtvu u nasilnoj vezi, ozbiljno otežavajući njen odlazak zbog finansijske zavisnosti i stvarajući osećaj nemoći i izolacije. Studija objavljena u časopisu „BMC Public Health“ pokazala je da ovakva vrsta zlostavljanja može dovesti do teških posledica po mentalno zdravlje, uključujući depresiju, anksioznost i nisko samopouzdanje.

3. Izoluju partnera od prijatelja i porodice

Većina zlostavljača neće otvoreno priznati da vas zlostavljaju, iako duboko u sebi znaju da njihovo ponašanje ne bi bilo prihvaćeno od strane ljudi koji vas vole. Oni su u strahu da će vas neko racionalan „osvestiti“ i ukazati vam na zlostavljanje koje trpite, zbog čega pokušavaju da vas odvoje od prijatelja i porodice.

Na taj način vam efektivno ukidaju mogućnost bekstva i uklanjaju vašu sigurnosnu mrežu. Čak i ako vas još uvek nisu fizički zlostavljali, kontrola koju imaju nad vašim životom ogroman je znak upozorenja za ono što može doći.

4. Neprijatno je biti u njihovom prisustvu

Nasilje nije nešto što se dešava samo neznancima na pijanim žurkama. Većinu ovakvih napada počini neko koga poznajete, a zlostavljanje u vezama je stvarni problem.

Ako se osećate prinuđeno ili naterano na intimne činove s kojima se ne osećate prijatno, ili ako se osećate kao da ste prisiljeni da učestvujete u aktivnostima na koje niste pristali, to je jasan znak emocionalnog zlostavljanja. Krivica, pritisak i prisila nikada nisu u redu.

Osećaj nelagode u vezi može proizaći iz različitih faktora, uključujući nesigurne stilove privrženosti, prethodna loša iskustva, nerešene sukobe, lošu komunikaciju, lične nesigurnosti i čak društvene norme. Studija objavljena u časopisu Biological Psychology pokazala je da ovi faktori mogu dovesti do anksioznosti, nepoverenja ili nedostatka kompatibilnosti u vezi.

5. Dovode partnera do toga da se oseća poniženo

Zlostavljači najčešće ne koriste fizičku silu, već kontrolišu način na koji razmišljate. Ako vas nateraju da mislite tačno onako kako oni žele, već su obavili pola posla. Ako uspeju da vas ubede da ne vredite i da vas niko dobar nikada ne bi želeo, manje su šanse da ćete ih ikada napustiti – zato je ovo jedan od najmoćnijih primera emocionalnog zlostavljanja.

Počećete da „cenite“ to što vas on „trpi“ svaki dan, jer ste, u njegovom narativu, tako užasni. Kada budete toliko slomljeni da osećate da ne vredite ništa i da treba da budete zahvalni što vam uopšte dozvoljava da budete tu, teško je shvatiti da problem nije u vama.

Ako osoba koja vas navodno „voli“ misli da ne vredite ništa, problem nije u vama – problem je u njemu. Niko ne ostaje u vezi sa nekim koga smatra bezvrednim; ostaju zbog kontrole i moći koje dobijaju rušeći vas.

6. Navodi partnera da se plaši odlaska

Ako se bojite da ga napustite jer mislite da će vas povrediti, vaš partner je zlostavljač. A ako se bojite da ga napustite jer mislite da ne možete živeti bez njega (i ne samo zato što ga volite i nedostajao bi vam), možda ste žrtva zlostavljanja.

Zlostavljači uzimaju ono što jeste i isisavaju iz vas sve što vam je potrebno da biste živeli. Ostavlju vas kao ljušturu osobe kakva ste nekada bili, ostavljajući samo one delove vas koji im služe. Ako osećate da ste toliko izgubljeni da više ne možete voditi sopstveni život, vreme je da potražite pomoć.

Ne govorim to grubo – samo želim da znate da vredite više. Zaslužujete da budete više od onoga što vam neko „dozvoljava“ da budete. Zaslužujete da ne budete zlostavljani.

Strah od odlaska može proisteći iz različitih faktora, uključujući anksioznu privrženost, prethodna iskustva napuštanja, nisko samopouzdanje i nedostatak lične autonomije. Studija objavljena u „Journal of Interpersonal Violence“ pokazala je da ovo često dovodi do preterane potrebe za uveravanjem i preteranog analiziranja partnerovih postupaka, naročito kada je prisutan strah od samoće ili nepoznatog.

Zlostavljanje se često normalizuje, ali ako osećate da nešto nije u redu, verujte svom instinktu – čak i ako znakovi koje doživljavate nisu tačno opisani ovde.

