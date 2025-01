Oprez: 4 znaka pokazuju da je muškarac vešt manipulator, prepoznajte ih na vreme!

Tanka je linija između partnera koji se prema vama ponaša zaštitnički i onog koji je dominantan i preuzima kontrolu nad vašim životom, a da toga možda uopšte niste svesni… Ovo su znakovi da ste u vezi sa manipulatorom, prepoznajte ih na vreme!

„Iako žene umeju da budu posesivne, muškarci su skloniji da postanu nasilni ako osete da im je ugrožen ljubavni život“, tvrdi doktorka Luen Brizendin, profesorka kliničke psihologije na Univerzitetu u Kaliforniji.

Problem obično počne nežnim opomenama, nakon nekog vremena pretvara se u kontrolu, a partner može da postane i nasilan. I sve se događa vrlo perfidno.

Ovako muškarac manipuliše vama: na primer, on može da otkrije koje su vaše bolne tačke pa da se, kada vas uhvati u trenutku slabosti, postavi kao najdivnija osoba na svetu i uveriće vas da su svi protiv vas, a da vas jedino on štiti. Važno mu je da vas izoluje, pa da se potpuno oslonite na njega. Često će ocrniti i članove vaše porodice ili prijatelje, samo da bi vas udaljio od njih.

Kada shvatite da je zapravo on negativac, već je kasno. Međutim, postoje suptilni znakovi koji upozoravaju na to da je reč o takvom tipu osobe. Prvi i najsumnjiviji jeste taj da stalno njuška oko vas, prisluškuje vaše razgovore ili vas ispituje o listi telefonskih poziva i traži da objasnite koji ste broj zvali.

Sumnjivo je i ako stalno posmatra kako se ponašate u društvu, pa vas često optužuje da koketirate sa svakim ko se nasmejao vašoj šali. Ako neko pokuša da vam se udvara, reći će: „Rekao sam ti“, kao da ste vi krivi. Stalno vas optužuje, čak i kad zastanete da porazgovarate sa prijateljem iz detinjstva.

Takođe, nastoji da vas emocionalno oslabi i nije isključeno da ćete da osetite kako ste spremni da popustite i da prestanete da se družite sa ljudima koje volite samo da to njega ne bi uzrujalo. Ali nemojte to da dopustite jer tako dobija baš ono što želi – potpunu kontrolu nad vašim životom.

Treba da budete oprezni i ako vam ne dopušta da sami obavljate stvari, pod izgovorom da vas štiti. Nije normalno ni da očekuje da se vaš život stalno vrti oko njega. Pogotovo ako zahteva da ste mu stalno na raspolaganju, pa očekuje da razgovarate sa njim kada on to želi, čak iako ste u tom trenutku sa svojim prijateljima.

Pripazite i na bolesnu ljubomoru, dramatizovanje zbog toga što ga ne volite koliko on voli vas, kao i na to da vas uvek natera da promenite mišljenje o nečemu jer je on taj koji je u pravu.

Ovo su znakovi da muškarac manipuliše vama:

Što je vama gore, njemu je bolje

Možda to još niste shvatili, ali što je vama neugodnije u društvu drugih, to je on zadovoljniji i oseća se voljenim. On je vaš čovek za sve: želi da dojurite njemu sa problemom, bez obzira na to da li može da vam pomogne ili ne može. Ako pozovete nekoga drugog, biće besan.

Sve što radi vas zbunjuje

Čas je brižan, pa besni jer nije po njegovom i sami sebe uveravate da tu njegovu stranu treba da zanemarite jer vas ipak „mnogo voli“.

Ili ste sa njim, ili ste krivi

Možda on to neće tako reći, ali ako odlučite da provedete vreme sa nekim drugim, nateraće vas da se osećate loše jer ga „ignorišete“. Ponaša se kao da je sasvim normalno da mu potpuno pripadate. I što se više trudite da se izborite za svoj prostor, on očajnički pokušava da vas zarobi.

Emocionalna manipulacija

Ako je vaš partner, član porodice ili druga bliska osoba neko pored koga se osećate loše, bojite se da ga nešto pitate ili da mu nešto kažete, a kamoli da mu se suprotstavite jer nikad ne znate kako će da reaguje, možda je reč o emocionalnom zlostavljaču.

Takav čovek će da vam, bez ikakvog razloga, održi predavanje u kojem će da nabroji sve vaše mane i da zaključi kako vam nema pomoći jer ste izgubljen slučaj, glupi da bilo što shvatite ili ste nesposobni. Time vam uništava samopoštovanje.

Nije isključeno da će da vam nabije na nos ljude koji su zgodniji ili uspešniji od vas, a ako ikada pokušate da se oduprete takvom ponašanju i odlučite da ga napustite, verovatno će da padne na kolena i da se izvini kako bi ponovo pridobio vašu ljubav.

Međutim, sve će to da potraje samo do prve sledeće prilike za novo emocionalno zlostavljanje.

