“Kada se promenite, čitav svet se menja s vama”: Vanvremenski citati Paola Koelja

Paolo Koeljo, književnik čija su dela jedna od najčitanijih u svetu, objavio je na svom blogu 25 stavki pomoću kojih možete održavati sreću, ali i ispuniti svoje dugo sanjane želje.

1. Ako nešto dovoljno jako želite, ceo univerzum se uroti da vam se želja ispuni

“Ako nešto dovoljno jako želiš, celi Svemir se uroti da ti pomogne da to ostvariš.”

2. Odvojite se od svega i biti ćete slobodni

“Kada nisam imao šta da izgubim, imao sam sve.“

3. Svi smo ovde s razlogom

“Šta god radio, svaki čovek na zemlji igra vodeću ulogu u istoriji. On to normalno ne zna.”

“Svako ima kreativni potencijal i od trenutka kad počnete da izražavate taj kreativni potencijal, možete i da počnete da menjate svet.”

4. Jedino što stoji između vas i vaših snova je strah

“Nemojte se predati strahovima. Ako to učinite, izgubićete vezu sa srcem.”

“Postoji samo jedna stvar zbog koje nećete moći da ostvarite svoje snove, a to je strah od neuspeha.”

5. Greške su deo života

“Sve mi govori da ću doneti pogrešnu odluku, ali i to je deo života. Šta svet želi od mene? Želi li da ne rizikujem i vratim se odakle sam i došao jer nisam imao hrabrosti da kažem ‘da’ životu?”

6. Važne sastanke planiraju duše pre nego što se tela sastanu

“Vrlo važne sastanke planiraju duše mnogo pre nego što se tela sretnu. Generalno, to se dogodi onda kad dostignemo neku granicu, kad treba da umremo i da se emocionalno ponovo rodimo.“

7. Svako iskustvo dobro ili loše nosi svoju pouku

“Postoje momenti kada u naš život uđu nevolje i mi tu ništa ne možemo. Ali, one su tu s razlogom. Tek kada ih prebolimo, razumemo zašto su bile tu.”

8. Ne tražite ljubav izvan vas samih

“Ljubav se ne može naći u bilo kome drugom već samo u sebi; jednostavno je probudimo. Ali da bismo je probudili, potrebna nam je druga osoba“.

9. Kada se promenite, čitav svet se menja s vama

„Kada volimo, uvek se trudimo da budemo bolji nego pre. Kada se mi trudimo da budemo bolji, sve oko nas postaje bolje.”

10. Nije vam potreban razlog za ljubav

“Neko je voljen jer je voljen. Nema tu nekog većeg razloga.”

11. Gledajte svoja posla

“Svi izgleda imaju jasno mišljenje o tome kako bi neko drugi trebao da vodi svoj život, samo ne zna za svoj.”

12. Ne tugujte kad vas neko napušta

“Niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je pojam slobode: imate najbitniju stvar na svetu, ali je ne posedujete.”

13. Ljubav je divlja snaga

“Kada pokušamo da je kontrolišemo, ona nas uništi. Kada pokušamo da je zarobimo, ona zapravo zarobi nas. Ako li pokušamo da je razumemo, ona nas potpuno zbuni i ostavi nas izgubljenim.”

14. Blago je tamo gde vam je srce

“Setite se uvek da gde god da vam je srce, tu ćete pronaći svoje blago.”

15. Ne osuđujete

“Nikada ne možemo osuđivati živote drugih, jer svaka osoba za sebe poznaje svoje boli i odricanja. U redu je osećati da ste na pravom putu, ali potpuno druga stvar je biti uveren da je taj put pravi i ni jedan drugi.”

16. Učite od dece

”Dete odraslu osobu može da nauči tri stvari: da budu sretni bez razloga, da uvek nečim budu zabavljeni, i da traže ono što žele svim svojim bićem.”

17. Uvažavajte kontradiktornost života

“Ne stidite se. Prihvatite šta vam život pruža i pijte iz svake čaše. Sva vina treba da se probaju; neka samo gucnite, a od drugih popijte celu flašu – po ukusu ćete znati koje. Dobro vino se prepoznaje tek onda kada probate loše.”

18. Niko nije odgovoran za vaša osećanja

“U ljubavi, niko nikoga ne može da povredi; svako je odgovoran za svoja osećanja i ne može kriviti nikoga za to kako se oseća.”

19. Verujte u sebe

”Vi ste ono šta verujete da jeste.”

20. Ne pravdajte svoje postupke

“Ne objašnjavajte. Vašim prijateljima to nije potrebno, a neprijatelji vam neće verovati.”

21. Ljubav menja sve

“Vreme i znanje ne menja čoveka, jedino što može da ga promeni je ljubav.”

22. Razlikujte eleganciju od površnog

“Eleganciju često mešaju s površnošću, modom, nepostojanjem bilo kakve dubine. Ovo je ozbiljna greška: ljudima je potrebna elegancija postupaka, držanja, to su zapravo dobar ukus, ljubaznost, ravnoteža i harmonija.”

23. Radite od srca

“Ja pišem iz duše. To je razlog što kritičari ne mogu da me povrede, jer to sam ja. Kad ne bih bio to što jesam, kad bih se pretvarao da sam neko drugi, oni bi narušili ravnotežu u mom životu, ali ja znam ko sam.”

24. Svaki dan donosi nešto novo

“Ako svaki dan posmatrate kao isti prethodnom, to vas može zaslepiti. Svaki dan je drugačiji, svaki donosi neko čudo. Treba samo obratiti malo više pažnje da to čudo.”

25. Uživajte u svojoj autentičnosti

“Vi ste neko poseban, ali i neko ko želi da bude kao i svi drugi. Ja to posmatram kao ozbiljnu bolest. Bog vas je stvorio različitog. Zašto ga razočaravate takvim ponašanjem?”

“Morati biti ona osoba za koju nikada niste skupili dovoljno hrabrosti. Postepeno ćete otkrivati da ste baš ta osoba, i sve dok to zasigurno ne vidite morate se truditi.”

“Ako želite da budete uspešni, morate poštovati jedno pravilo – da nikada ne lažete sebe.”

(Atma.hr)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.