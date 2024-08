Kako da prepoznate pravi med: Doktor otkrio šta ne smemo da radimo kada otvorimo teglu

Dr Vojislav Perišić nas je posavetovao kako pravilno da uzimamo med i otkrio nam kakav je njegov uticaj na zdravlje

Gastroenterolog dr Vojislav u Jutarnjem programu na TV Prva naglašava da med nikako se ne uzima sa kašikom, pa je objasnio koji je zapravo med najzdraviji.

– Što je med tamniji, to je bolji! Ta boja znači da je pčela išla po livadskom cveću, celog leta uzimala sve najbolje od polena. Svetliji med, kao lipov, on baš i nije prvog kvaliteta u zdravstvenom smislu. Ne može on da škodi, taman posla, ali lipov je duplo jeftiniji, a ovaj od trave je duplo skuplji – rekao je doktor.

Da li je dobro kada se med kristališe ili ušećeri kako kažu? „Lažni“ med se nalazi na tržištu svuda, to ne može da se kontroliše, ali doktor navodi jednu stvar koja ga odaje.

– Kad su samo sitni kristali na korici i površini meda u tegli, to je dobro, čuvaju ga od kontaminacije. U tom smislu ako su sitne gromuljice, to su kristali glukoze i fruktoze, sprečavaju da bakterije prodru i razmnožavaju se. Kad su krupni, onda je to med sa šećerom – kazao je gastroenterolog.

Pravi med nikada ne može da se pokvari, istakao je on i objasnio da je čist med antiseptik u koji bakterije ne mogu da prodru, pa samim time ne može ni da „propadne“.

– Med je sterilan, moj prvi susret s medom kao lekovitim sredstvom koje se ne uzima na usta bilo je u jednoj bolnici. Ležala je popadija, otvorenu ranu je imala zbog proširenih vena, a njen lekar podigne kompresu i pokaže mi, rana namazana medom. Rane bolje zarastaju od meda, on je antiseptik – rekao je on i dodao da „samo hrabri hirurzi“ smeju to da kažu svojim pacijentima.

