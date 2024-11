Kako da se muškarac zaljubi u vas, čak i ako mu se ne sviđate? Ova „tehnika“ provereno radi

Psihološkinja je podelila sa pratiocima „tehniku“ za zavođenje koja spada u takozvanu „dark“ psihologiju, ali upozorava – koristite je pametno!

Svi smo mi barem jednom u životu gajili emocije prema nekoj osobi koja nam na iste nije uzvratila istom merom. Ovako nešto potpuno je normalno, ma koliko da je bolno u tom trenutku, jer ne možemo nekoga na silu naterati da se u nas zaljubi.

Ili zapravo možemo?

Ako je verovati jednoj psihološkinji na Tiktoku, ovaj proces zapravo je moguć, ali je za ispunjenje cilja potrebno koristiti prilično mračnu i manipulativnu tehniku.

Kako kaže, ovako nešto ne preporučuje da se koristi jer je veoma toksično, ali da će ipak objasniti ceo postupak ponajviše iz razloga kako bismo se zaštitili od ovakvog oblika psihološke manipulacije.

Tehnika se naziva „Alternating pleasure with inflicting pain“ („Smenjivanje zadovoljstva sa nanošenjem bola“) i sastoji se od tri koraka.

1. korak: Uspostavljanje obrasca

Najpre je potrebno da uspostavite obrazac davanja zadovoljstva, pažnje, validacije… Dakle, uvek ste tu za njih, dajete im komplimente, divite im se, hvalite ih, nežni ste, zavodljivi, romantični…

2. korak: Razbijanje

Sledi razbijanje prvog obrasca. Dakle, sada ide sve ono suprotno – hladni ste, distancirani, nedostupni, primenjujete druge manipulativne tehnike poput „ghostinga“, „breadcrumpinga“, i slično.

Kako psihološkinja Frančeska kaže, ovo čini da se druga strana oseti nesigurno. Osećaju se kao da je problem u njima, da su one te koje su dovele do promene u vašem ponašanju i samim tim, počinju da vas „jure“ jer im je potrebna validacija sa vaše strane.

„Kada tretirate nekog kao smeće, to čini da njihovo samopouzdanje ide nadole. Jedina stvar koja može ponovo da ga podigne ste vi“, rekla je psihološkinja najavivši poslednji korak.

3. korak: Ponovna validacija

Kako kaže Frančeska, nanošenje bola drugo osobi čini da ih vezujete za sebe jer konstantno razmišljaju o tome šta ste im uradili. Nanošenje bola čini vas nezaboravnim u njihovom mozgu. Samim tim, ponovnom validacijom vraćate obrazac, i bukvalno olakšavate njihov bol čineći da budu vezani za vas još više.

Njen video do sada je pogledalo preko 15,3 miliona ljudi, a broj ne prestaje da raste kako je ovaj snimak ponovo postao viralan. Ova psihološkinja inače na svom profilu često priča o mračnim tehnikama koje pojedinci svakodnevno koriste jer je, kako je više puta rekla, svedok da ljudi često pristaju na neke stvari nesvesni da su samo dobro izmanipulisani veštim psihološkim tehnikama.

