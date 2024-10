Kako Srbi štede: Ubedljivo najviše para ode na jedno!

Upakovane namirnice su uvek najskuplje, a to se posebno odnosi na meso i mesne prerađevine, zatim na orašaste plodove, pojedine slatkiše. U vreme rastuće inflacije, koja je zahvatila ceo svet, kupci maltene Ima onih koji će čak i u susret novim poskupljenjima reći:

„Na svemu možeš da štediš, ali na hrani ne“. Nažalost, mnogo više je onih koji će u trenutku da vam iz iskustva ispale niz korisnih saveta.

I tako, kad je neko na Redditu zatražio savet kako uštedeti na hrani (a ipak se hraniti koliko toliko zdravo i raznovrsno), nakon mudrovanja u pravcu „manje jedi“, preporuka studentske menze i šala na foru.

„Sve sami spremamo, ništa ne kupujemo na ulici, niti naručujemo hranu, ne kupujemo sokove, grickalice i slično, a desi se po neki burek“, napisao je jedna korisnik. Kako je Srpkinja koja je postavila sporno pitanje kasnije napisala, iskreno veruje da troši previše na ishranu i to čak 35 000 na nju samu, a pritom ne jede posebnu hranu, niti naručuje dostavu. Korisnici su joj zatim savetovali da racionalno raspoređuje obroke i sprema hranu, kao i da je ne baca. A samo u Srbiji se baci oko 108 kilograma hrane po stanovniku, dok je dalje istraživanje pokazalo da četvoročlana porodica godišnje baci 432 kilograma hrane. Prema rečima i iskustvu većine, dosta para se potroši upravo na grickalice, slatkiše i slične namirnice.

„Živela sama i do letos je mesečni prosek potrošnje na hranu iznosila 22 000 dinara. Trudim se što više da kuvam, a gotova jela kupujem ponekad, slabije trošim na izlaske i dostave, a svaka tri dana recimo desi se neka hrana u gradu“, napisala je jedna žena, dok je jedan muškarac rekao da izdvaja od 35 do 50 000 dinara mesečno samo za sebe, što je na dnevnom nivou oko 1 200 do 1 600 dinara.

„Nema mnogo matematike tu: smrznuto kupuješ na meru jer je jeftinije, praviš jela koja nisu skupa, a mogu da se jedu više puta (paprikaš, pasulj, sarma) i pratiš akcije. To ti je to. Što se tiče „zdrave“ ishrane, nije preterano teško hraniti se zdravo. Jaja, pirinač, piletina i vrtiš krugove.“

Osim toga, evo još jednog „trika“: ako ste krenuli po doručak, obratite pažnju na peciva u supermarketu, jer su takođe sveža i ukusna kao u pekari, a često dosta povoljnija. Ako primetite da ste se u poslednje vreme malo „zaneli“ s šopingom, odložite karticu, a češće koristite keš – tako ćete efikasnije pratiti odliv novca.

