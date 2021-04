Kažnjen za jeziv zločin: Jutjuber osuđen zbog ubistva devojke

Okružni sud u Ramenskom okrugu u Moskovskoj oblasti proglasio je ruskog Jutjubera Stanislava Rešetnjaka (Riflej) krivim za nanošenje teške telesne povrede svojoj devojci, koja je kasnije umrla tokom prenosa uživo, saopštio je danas portparol regionalnog tužilaštva.

Russian YouTuber Stas Reeflay locked his girlfriend on a balcony in below-freezing weather before she died on a livestream, according to reports from Russian media.https://t.co/CnwxliYEN6 pic.twitter.com/F0fvRsk3Xt

— Business Insider SA🇿🇦 (@BISouthAfrica) December 8, 2020