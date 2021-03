Ko je Petr Kelner, tajanstveni milijarder koji je svoj hobi platio glavom? (foto)

Najbogatiji čovek u Češkoj, milijarder Petr Kelner, poginuo je u udesu helikoptera na Aljasci, saopštila je njegova finansijska grupacija „PPF“, kompanija koja je vlasnik „Telenora“ u Srbiji.

Magazin „Forbs“ je njegovo bogatstvo procenio na 17,5 milijardi dolara. Živeo je daleko od očiju javnosti, pa su neki češki tabloidi čak pisali da ni ne postoji.

Petr Kelner je rođen u Češkoj Lipi 20. maja 1964. godine. Veći deo detinjstva proveo u Liberecu. Diplomirao je na Ekonomskom univerzitetu u Pragu, na Fakultetu industrijske ekonomije, 1986. godine.

Karijeru je započeo kao producent 1989. godine. Prvi posao mu je bio u čuvenom „Barandov“ kompleksu filmskih studija u Pragu.

Čak se okušao i kao glumac. Imao je malu ulogu u filmu „Doba sluga“, Irene Pavlaškove, što je jedan od retkih video zapisa gde ga je moguće videti pošto je poznato da ne voli da daje intervjue i slika se za medije, piše RTS.

Početkom devedesetih godina prošlog veka počeo je da radi u kompaniji koja je bila uključena u uvoz i prodaju mašina za fotokopiranje i kancelarijskog materijala.

Kelner je 1991. godine sa poslovnim partnerima osnovao „PPF grupu“, kao investicionu kompaniju koja je vešto iskoristila tranziciju i učestvovala u privatizaciji stotina državnih preduzeća.

Tokom 1995. i 1996. godine „PPF“ je kupio 20 odsto udela u najvećoj češkoj osiguravajućoj kompaniji i počeo da njome upravlja. Od 2013. godine Kelner je posedovao 98,93 odsto investicione i finansijske grupe.

„PPF“ je kasnije počeo da ulaže u osiguranje, telekomunikacije, medije, proizvodnju, rudarstvo, nekretnine, biotehnologije i druge privredne grane, šireći se uglavnom u Evropi, Aziji i SAD.

U telekomunikacioni biznis „PPF“ je ušao 2013. godine, kupovinom češkog i slovačkog „Telekoma 02“ od španske „Telefonike“.

Ovaj investicioni fond je 2018. godine postao vlasnik svih „Telenorovih“ telekomunikacionih kompanija u regionu centralne i istočne Evrope, uključujući i Srbiju.

U njenom vlasništvu su češka privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji.

Kelnerov investicioni fond sa sedištem u Amsterdamu danas posluje širom sveta, a kompanije u njegovom portfoliju zapošljavaju više od 150.000 ljudi. Fond posluje u više od 20 zemalja sveta, uključujući Rusiju, SAD, Kinu, Indiju, Vijetnam, Indoneziju, kao i region centralne i istočne Evrope.

Kelnerovi uspesi i poslovni poduhvati nisu prošli bez kontroverzi i optužbi.

Kada su u javnost procureli „Panamski papiri“ – hiljade poverljivih dokumenata o ofšor firmama, isplivali su podaci da su Petr Kelner i njegova grupa osnovali nekoliko kompanija u poreskim rajevima, kojima je novac prebacivan i pozajmljivan iz Češke.

Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari objavili da je jedno od njegovih preduzeća finansiralo nameru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi.

Nakon što je kupio slovenačku televiziju Pop, novinarska udruženja u Sloveniji su optužila Kelnera za zaveru sa premijerom Janezom Janšom protiv novinara ove televizije, najvećeg Janšinog kritičara.

Kritike da učestvuje u gušenju slobode medija i stvaranju medijskog monopola čule su se na Kelnerov račun i kada je kupio češku privatnu televiziju Nova.

Petr Kelner se retko pojavljivao u medijima i veoma je malo njegovih fotografija, intervjua ili izjava.

Češki tabloidi su išli toliko daleko u teorijama zavere da su tvrdili kako on zapravo „ne postoji“, i kako je na retkim fotografijama češkog biznismena dobro plaćeni glumac.

Često se sa svojom porodicom selio, a poznato je da je jedno vreme živeo u malom gradu Podkozi, zapadno od Praga, na imanju od 30 hektara. Posedovao je i kuću u centru Praga, na Barbadosu, švajcarskim Alpima…

Ženio se dva puta. Njegova prva žena bila je Iva Kelner. Sa drugom suprugom Renatom ima četvoro dece.

Upravo je Renata osnovala porodičnu fondaciju „Fondacija porodice Kelner“, koja stipendira studente koji nisu u prilici da finansiraju svoje studije.

Tokom 2010. godine, ova fondacija je uplatila značajan novac pomoći ugroženom stanovništvu Češke nakon poplava.

Kelner je posedovao i avion „boing 737-700“, što je, kako je rekao u jednom od retkih intervjua, bio njegov san.

„To je bio moj san, a istovremeno je i praktično. Velika je razlika kad letite 12 sati, miožete da odspavate, kao i da se u avionu istuširate i odete osveženi na sastanak. To je stvar komfora, vremena, ali i brzine. Provodim više vremena u avionu nego većina ljudi u automobilu. Naravno da mogu da živim bez ovog aviona, ali ga imam jer mi pomaže u poslu“, rekao je Kelner 2012. godine.

Češkom milijarderu je hobi i umetnost. Otkupio je većinu radova češkog fotografa Jozefa Sudeka i otvorio njegov studio kao galeriju u praškom kvartu Mala strana.

Mediji su pisali i da je Kelner blizak sa bivšim predsednikom Češke Vaclavom Klausom, kome je pomogao da pronađe i otkupi prostor za institut koji nosi njegovo ime.

Češki tabloidi su pisali da iza „lažnog“ Kelnera, koji zapravo ni ne postoji i glumca koji ga glumi stoji upravo Klaus koji je bio ministar finansija u vreme kada je Kelner privatizacijom državnih firmi započeo svoju imperiju.

