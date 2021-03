Milijarder koji posluje i u Srbiji poginuo u padu helikoptera (foto)

Najbogatiji čovek u Češkoj, milijarder Petr Keler, u Srbiji poznat kao vlasnik Telenora, poginuo je u udesu helikoptera na Aljaski, saopštila je danas njegova finansijska grupacija PPF.

Keler je imao 56 godina, prenosi Rojters.

Njegova kompanija PPF je 2018. godine postala vlasnik Telenorovih telekomunikacionih kompanija u regionu centralne i istočne Evrope, uključujući Srbiju.

Za kompanije u Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji PPF je platio 2,8 milijardi evra.

Bio je vodeća poslovna figura postkomunističke Češke, a njegovo bogatstvo Forbs je procenio na 17,5 milijardi dolara.

Czech billionaire Petr Kellner one of the richest people in Europe, among five killed in Alaska helicopter crash went down Sat, during what authorities say was likely a backcountry heli-skiing trip. "Horrible, one never knows!" pic.twitter.com/cCLfsdFenh

— Sumner Bennett (@diamondlass99) March 29, 2021