„Ko ne voli novac?“: Par koji je šokirao Srbiju otkriva intimne detalje veze

Romansa Milijane Bogdanović (21) i Milojka Božića (74) već danima intrigira javnost kako u Srbiji tako i u regionu, a uveliko se priča o njihovom ulasku u neki od popularnih rijalitija.

Par koji deli preko pet decenija gostovao je u Jutarnjem programu Hepi televizije, gde su sa javnošću podelili još detalja o svojoj vezi i njenom početku. Milojko je otkrio da su zajedno zvanično četiri meseca. Ipak, ispričao je i šta je savetovao Milijani pre nekoliko godina, dok je još bila maloletna.

– Pričao sam joj da joj treba mlađi dečko, ne znam kakva je budućnost čeka sa mnom – ispričao je Milojko.

Ipak, Milijana se nada najboljem.

– Ugradio je baj pas… neće on umreti još, nisam se plašila – rekla je ona.

Njih dvoje su potvrdili da ih u javnosti svi gledaju, da su ljudi uglavnom reagovali čudno ali da se priviknu.

– Ne slikaju se ljudi sa nama, ali nas slikaju telefonom – ispričala je Milijana.

Njih dvoje su se verili 8. marta, a zakazali su svadbu za 7. septembar.

Milojko iza sebe ima dva braka.

– Ljubomorna sam i ne sme da mi priča o ljubavnim avanturama. O kockarnicama sme da mi priča ali o ženama ne dozvoljavam – ispričala je Milijana.

Ona je ranije otkrila kako je započela vezu, koju mnogi u njenom okruženju još uvek ne odobravaju.

– Među nama je prvo počelo druženje, viđanje, a sada je to već preraslo u ozbiljnu vezu – rekla je Milijana i istakla koje su prednosti života s 53 godine starijim partnerom.

– Preterano je zgodan za svoje godine i preterano je dobar prema meni. On je meni pružio sve, a šta bi mogao neki mlađi, to ne znam. Iskreno, ko ne voli novac, ali u ovoj priči novac nema nikakve veze. A, može li finansijski da mi pruži sve… Pa, to me mnogo ne zanima. Ne zanima me hoćemo li imati skup auto, veliku kuću, meni je to nebitno. Stvorićemo onoliko koliko budemo mogli – rekla je ona ova 21-godišnjakinja.

Milijana je otkrila i kako provodi dane.

– Odem s drugaricom na piće, sestrom. Idem u šoping i kupim nešto kad mi treba, a izlazimo zajedno. Nikakva ograničenja. A ti, ćuti, kao nisi mi uveo sankcije – dobacila je Milijana Milojku, koji je potom priznao da mu smeta da izlazi u noćni provod.

– Pa, dobro… Tu sam ljubomoran – rekao je on, pa zaključio:- Ne znam da li se desi da sat ili dva budemo razdvojeni. Mi smo baš vezani.