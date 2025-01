Koliko često treba menjati i prati pidžamu? Mnogo češće nego što to radite, kažu stručnjaci

Stiglo je hladnije vreme i mnogi vade svoje ‘zimske pidžame’ iz ormana. Stručnjak objašnjava koliko često ih treba prati i zašto su potencijalno leglo mikroba i infekcija.

Kako Harpa Gretarsdotir, marketinški stručnjak IceWear-a, kaže za Glamour: „Pidžame su jedini ‘intimni’ odevni predmet koji nosimo više puta zaredom, pri čemu mnogi nose pidžame kao jedini sloj, bez donjeg veša. Za šest do osam ili čak više sati noću ispod čaršave, što ih čini savršenim leglom za bakterije i druge klice. Uz to, ljudsko telo odbacuje između 30.000 i 40.000 ćelija kože na sat, pidžame su često pune nečistoća koje potencijalno začepljuju pore.”

Harpa preporučuje pranje pidžame nakon tri do četiri noći nošenja, ali ako se tuširate ili kupate pre spavanja, taj period možete produžiti na najviše pet do sedam noći bez pranja. Dok su većini ljudi tri do četiri noći maksimum, ako ste skloni noćnom znojenju ili imate posebno znojavu i masnu kožu, Harpa savetuje da pidžamu perete još češće, u nekim slučajevima i svakodnevno. „Opšti savet koji bismo dali onima koji se mnogo znoje je da menjaju pidžamu svaki drugi dan (ako ne svakodnevno). Ovo pomaže u sprečavanju nagomilavanja neprijatnih mirisa i prljavštine, kao i da obezbeđuje čistiju i svežiju

Pidžamu uvek treba da perete na 60°C ili više da biste očistili tkaninu. Međutim, ako više volite hladno pranje (koje vašoj odeći može dati mekši osećaj), obavezno dodajte proizvod za pranje koji sadrži dezinfekciono sredstvo koji će ubiti 99,9% štetnih bakterija. „Pidžama je leglo za klice i druge potencijalno opasne klice, gljivice i ‘noćne more pod mikroskopom’ ili, u odnosu na noćno znojenje, vaša sportska odeća posle trčanja, to je prljavština u kojoj redovno spavamo i opuštamo se. .

„Ne samo da nedostatak pranja i presvlačenja pidžame stvara prljavo i smrdljivo okruženje, već može dozvoliti da infekcije i iritacije uzrokovane klicama dođu u kontakt sa ranama ili drugim delovima tela, što može dovesti do infekcije ili izbijanja akni i drugi problemi sa kožom.“

