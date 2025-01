Korisnici društvenih mreža u šoku: ‘Čitav život pogrešno sečemo nokte na nogama’

Ne prođe dan da ljudi na Internetu ne otkriju nešto novo, ili ‘nešto što su radili pogrešno ceo život’, kako to često piše u naslovima zanimljivih i zabavnih videa i članaka. Tako su ovih dana mnogi korisnici društvenih mreža otkrili da ceo život to rade pogrešno – seku nokte na nogama, prenosi UNILAD. Iako je to ponekad lako zaboraviti, izuzetno je važno da redovno sečete nokte na nogama za opšte zdravlje stopala.

Ali kako to uraditi ispravno? Oni koji pate od uraslih noktiju znaju koliko to može biti bolno, ali vi možda patite zbog načina na koji sečete nokte. U videu objavljenom na Jutjub stranici Creative Learning detaljno je objašnjeno kako treba da sečete nokte da biste kasnije izbegli neprijatnost, pri čemu je naglašeno glavno pravilo – nokte treba seći ravno.

U pomenutom delu gledaoci saznaju da nokte nikada ne treba seći prekratko ili zaobljene ivice.

„Potvrđujem, prvi način izaziva urasle nokte na nogama i jako boli“, napisao je jedan korisnik društvenih mreža. Drugi je dodao: „Isecite nokte pravo da sprečite urastanje noktiju. Nemojte ih seći prekratko i obavezno turpijajte oštre ivice. Skratite nokte nakon tuširanja jer su tada mekši. Laka nega, manje nevolja.’ Treći je prokomentarisao: ‘Pogrešno sam sekao nokte ceo život.’

Healthline je takođe napravio koristan vodič o najboljem načinu sečenja noktiju na nogama, a sve počinje sa pravim grickalicama. „Trebalo bi da imate dve grickalice za nokte — jednu za prste na rukama i jednu za nožne prste. Pošto su nokti na nogama širi i deblji, potrebna su veća sečiva. Takođe, odvojenim grickalicama smanjujete rizik od prenošenja bakterija ili gljivica između stopala i ruku’, navode zdravstveni stručnjaci.

Takođe je neophodno dobro očistiti grickalice nakon svake upotrebe, takođe iz higijenskih razloga. Healthline dalje savetuje da sečete nokte na nogama svakih šest do osam nedelja, ali oni koji su aktivniji možda će to morati da rade češće. Govoreći o samom rezu, sajt kaže: „Peti korak je stvarni rez. Da biste izbegli bolne i urasle nokte, isecite ih pravo. Za mnoge, ovo je najlakše uraditi u dva reza – prvi tako što makaze stavite malo na stranu nokta kako biste napravili ravnu ivicu, a drugi rez uklanja ostatak nokta prateći liniju prvog, pravog reza .’ I na kraju, isturpijajte „oštre ivice“ da biste nokte učinili glatkim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com