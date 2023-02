Lekari upozoravaju: Ove namirnice izbacite iz ishrane ako ste prešli četrdesetu, uništavaju zdravlje

Lekari savetuju da neke namirnice potpuno izbacimo, ili svedemo na minimum, posebno ako smo prešli četrdesetu.

Telu više nije potrebno toliko energije iz hrane kao ranije, pa je važno da povedemo računa o namirnicama koje unosimo i zbog zdravlja i zbog kilaže.

Hleb i peciva

Pre svega, lekari preporučuju odustajanje od hleba i peciva, ali samo zbog visokog sadržaja kalorija. Poznato je da telo pretvara rafinisane ugljene hidrate u šećer, a zatim u glukozu, hranljivu materiju koja oštećuje kolagen i druge proteine koji se aktivno bore protiv bora.

Gazirana pića

Gazirana pića su glavni izvor dodatog šećera u ishrani. Mala količina gaziranog soka može da sadrži do šesnaest kašika šećera u obliku kukuruznog sirupa. Zbog toga utiču na pankreas da stvara insulin, zbog čega se povećava nivo šećera.

Alkohol

Kako starimo, telo ne apsorbuje alkohol tako efikasno. Sve nam je teže da zaspimo, što već sledećeg dana dovodi do lude želje za nezdravom hranom. A alkohol bukvalno „usisava“ vlagu iz naše kože, što dovodi do gubitka elastičnosti. To čini i najmanje i najfinije bore sve vidljivije.

Šećer

Štetan aditiv koji negativno utiče na celokupno zdravlje organizma. Ovo se odnosi na veliki broj slatkih namirnica, čak i one za koje mislimo da su zdravlje. Na primer, jogurt sa ukusom može da sadrži toliko šećera koliko i činija sladoleda.

So

Lekari tvrde da postoji direktna veza između visokog krvnog pritiska i preranog starenja kože, a poznato je kako slana hrana utiče na hipertenziju. Posebno treba izbegavati supe iz kesice i polugotove testenine. Energetska pića Mnogi ljubitelji fitnesa posle treninga piju flašu sportskog pića kako bi povratili snagu. Međutim, oni sadrže i veliku količinu šećera, a redovna konzumacija energetskih napitka ne samo da otežava proces mršavljenja, već može i da ubrza proces starenja organizma.

