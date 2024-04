Manekenka spavala s 500 muškaraca pa otkrila u čemu svi greše

Eni Najt, 26-godišnja Australijanka, tvrdi da je spavala sa oko 500 muškaraca, ali joj je „bogati uzorak“ pomogao da shvati šta muškarci najviše greše kada je u pitanju seks.

Manekenka koja je osvojila titulu „seksualno najaktivnije žene u Australiji” priznaje da muškarci uglavnom ne znaju šta je predigra. Trenutno ima osam stalnih ljubavnika, ali mnogi od njih ne znaju kako da je zadovolje prstima, istakla je ona.

„Niko od njih ne odvoji vreme da pronađe moje „mesto zadovoljstva“, svi to rade brzo, unutra i spolja“, ističe Eni i dodaje:

„Nakon što predigra propadne, prelaze na glavno jelo i mnogi se hvale da su ‘čekić’. Nisam sigurna ko ih je naučio seksu, definitivno nije žena“, rekla je ona o svojim iskustvima.

Ona kaže da osam partnera sa kojima trenutno žonglira, često mora da uči nepoznatim pravilima, ali im ponekad pokazuje da ih koči da pronađu svoje erogene zone.

„Ne mogu da izbrojim koliko sam puta naučila muškarca gde je klitoris ili kako da dođe do G tačke. Takođe sam toliko puta krvarila od muškaraca koji su bili tako grubi sa svojim prstima, misleći da što grublje to bolje, ali to nije u redu!“, navela je ona.

„Oni ne znaju ništa, pa ih ne možete kriviti jer nije kao da ih je neko naučio. Odrasli su uz pornografiju i misle da nam se to toliko sviđa“, priznaje ona.

Nedavno je otkrila da od svog posla modela zarađuje čak 122.000 evra mesečno.

„Ovo radim jer retko izlazim na sastanke, nisu mi odgovarali mnogi. Htela sam da dam sebi podsticaj, sada objavljujem recenzije sa sastanaka na mrežama“, izjavila je ona.

Manekenka je priznala da je ključ za pronalaženje dobrog partnera da im kažeš o svojoj karijeri i da vidiš kako će se oni ponašati – zaključila je, ali piše The Daily Star.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.