Metoda stara 700 godina nepogrešivo utvrđuje pol deteta

Kineski kalendar začeća, poznat i kao kineski kalendar za pol deteta, tradicionalni je sistem koji se koristi u Kini, ali i u drugim azijskim zemljama, za određivanje najpovoljnijeg vremena za začeće deteta kako bi se postigao određeni pol. Ovaj kalendar ima dugu istoriju i temelji se na lunarnom kalendaru.

Glavni koncept kineskog kalendara začeća je ideja da pol deteta može da se predviđa na osnovu kombinacije lunarne faze meseca i godina u trenutku začeća. Prema kineskom verovanju, svaka godina je povezana s jednim od 12 znakova životinja u kineskom horoskopu, a svaki od ovih znakova se smatra muškim ili ženskim.

Kineski kalendar začeća navodno je pronađen u blizini Pekinga u grobnici jednog od kineskih careva, a napravljen je pre oko 700 godina. Kinezi veruju da se uz pomoć ove tabele lako može utvrditi pol deteta. Jedina dva podatka koja su važna za utvrđivanje pola su starost majke u trenutku začeća, kao i datum kada je beba začeta.

Pol bebe po kineskom kalendaru možete da izračunate tako što u gornjoj koloni pronađete datum kada je najverovatnije došlo do začeća, a sa strane su ponuđeni brojevi od 18 do 45 – to su godine starosti majke. Ukrstite dve kolone koje odgovaraju vama i u preseku ćete dobiti kućicu plave ili roze boje. Plava boja označava da ćete dobiti dečaka, a roze da čekate devojčicu.

Roditelji koji žele da planiraju pol svog deteta koriste ovaj kalendar kako bi pronašli najbolje vreme za začeće, koje će rezultirati detetom određenog pola. Iako se ovaj pristup temelji na tradiciji i verovanju, mnogi ljudi ga i dalje koriste iz radoznalosti ili kao dodatak drugim metodama za planiranje porodice.

Postupak za korišćenje kineskog kalendara začeća obično uključuje sledeće korake:

– Utvrdite lunarni mesec za trenutak kada ste zatrudneli ili kada želite da zatrudnite.

– Utvrdite godinu starosti majke u trenutku začeća, koristeći lunarne godine.

– Na osnovu kombinacije meseca začeća i godine starosti majke, pogledajte u tabelu kineskog kalendara začeća da biste saznali pol deteta.

Kineski kalendar začeća se i dalje koristi kao zabavan oblik proročanstva i tradicionalnog verovanja, ali treba ga shvatiti kao takav, a ne kao naučni alat za određivanje pola deteta. Ako planirate porodicu i zanima vas rod deteta, savet je da se konsultujete s medicinskim stručnjakom kako biste razgovarali o pouzdanim metodama i opcijama dostupnim u savremenoj medicini.

Ipak, ako želite da prekratite vreme u prvim nedeljama trudnoće ili dok čekate da ugledate dve crtice izračunajte pol bebe po kineskom kalendaru.

