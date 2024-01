Milijarder tvrdi da će uz ova jela doživeti 120. godinu: Objavio i recepte

San o dugovečnosit oduvek je nešto što je prisutno. Mnogi smatraju da je u pitanju genetika, dok su drugi uvereni da mogu da utiču da dužinu svog života.

Mnoge zanima pitanje šta bi trebalo da jedu kako bi što duže zadržali mladalački izgled i sačuvali zdravlje

Milijarder i preduzetnik Brajan Džonson je, reklo bi se, došao do odgovora na ovo pitanje.

On troši čak i do dva miliona dolara godišnje na intenzivan režim pod nazivom Project Blueprint u pokušaju da „prevari“ starenje i duže ostane mlad, a to uključuje i njegovu ishranu.

Ovaj 46-godišnjak s, kako tvrdi, kožom 28-godišnjaka, srcem 37-godišnjaka i kapacitetom pluća 18-godišnjaka na biljnoj je ishrani koja uključuje mešavinu čvrste i meke hrane, a iako je tokom godina donosio neke loše odluke kada je ishrana u pitanju, 2019. godine u potpunosti je promenio svoj životni stil.

Džonson danas svoj dan započinje sa zdravim smutijem, za ručak pojede činiju punu povrća, a za desert uglavnom jede puding od voća i orašastih plodova. Sve u svemu, dnevno unese oko 1977 kalorija, prenosi unatv.rs.

Džonson i njegov tim stručnjaka osmislili su posebne recepte za njegovu prehranu, i to tako da je, kako kaže – osluškivao svoje telo i otkrio koje mu namirnice odgovaraju, a koje ne. Ti su mu recepti pomogli da prestane da žudi za nezdravom hranom, a nedavno je u dva videa podelio i svoje omiljene recepte za ručak i desert.

