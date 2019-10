Misterija rešena: Evo šta znači kad se stalno budite u ISTO VREME

Postoje unutrašnji sistemi i satovi koji pomažu u regulisanju naših telesnih funkcija. Naše duhovno blagostanje i fizičko zdravlje su direktno povezani.

Tradicionalne kineske medicinske metode posebnu pažnju pridaju obrascima postavljanja energije i njenog kretanja u različitim delovima tela u različito vreme. Unutar 24-satnog ciklusa telo daje različite energije različitim organima. Ukoliko se konstantno budite u isto vreme, to bi moglo značiti da su neke energije blokirane ili pogrešno usmerene. To narušava prirodnu ravnotežu i cikluse.

Organima je potrebna energija da bi se iscelili i funkcionisali. Ovde je lista koja objašnjava povezanost vremena i organa u telu. Mnoge od tih blokada treba posmatrati i fizički i emocionalno. Trebalo bi i da razmislite šta ste i kada jeli, jer to može da bude razlog vaših simptoma, piše Lepa i srećna.

21:00 – 23:00 sata

To je prosečno vreme kada većina ljudi pokušava da zaspi. Ovo je vreme kada se naš endokrini sistem rebalansira i puni enzimima. Endokrini sistem upravlja hormonima i metabolizmom. Ukoliko imate problema sa spavanjem u ovom trenutku, možda ste zaglavili u modu „bori se ili beži“. Još uvek ste psihički zaglavljeni u događajima proteklog dana ili se već pripremate za sutrašnje izazove. Ponavljajte pozitivne mantre i oslobodite se formacija koje vam uzrokuju napetost. Ukoliko se ne hranite ispravno ili prekasno jedete, to može dovesti do blokade.

23:00 – 1:00 sat

Ako se često budite u ovom trenutku, to može biti zbog zameranja koje nosite u sebi. Ovo je vreme u 24-satnom ciklusu kada se yin energija pretvara u yang. Yang energija je vrlo aktivna, a telo tu energiju mora sačuvati za sledeći dan. Pojačajte ljubav i poštovanje prema sebi, dajte sve od sebe da se smirite i čuvajte energiju. Ovo je vreme kada žučna kesa razbija masti. Možda unosite previše nezdravih masti ili ulja.

01:00 – 3:00 sata

Ovo je ključno vreme za detoksikaciju tela i proces obnavljanja. Vaša jetra ispušta toksine i stvara svežu krv. Buđenje u to vreme ukazuje na ljutnju, frustraciju i negativne formacije. Ukoliko se ne rešavate ovih duhovnih toksina, vaša „duhovna jetra“ pokušava skrenuti pažnju na ove probleme.

03:00 – 5:00 sati

Ovo je vreme kad vam se pluća oporavljaju i opskrbljuju vaše telo kiseonikom. Proverite da li vam je dovoljno toplo kako bi olakšali rad telesnih funkcija. Ako se probudite tokom tog vremena, probajte da uradite neke vežbe disanja. Problemi s plućima često se odnose na bol i tugu.

05:00 – 7:00 sati

Svi toksini koji su ispušteni i razgrađeni tokom noći odlaze iz sistema. Debelo crevo je aktivno tokom tog vremena. Loša ishrana ili prekasna večera mogu dovesti do problema koji će vas probuditi u ovom trenutku.