Mladenci u Srbiji plaćaju svadbu i do 20.000 evra: Evo koliko dobiju u kovertama

Da li je organizacija svadbenog veselja u Srbiji za mladence postala biznis kroz koji samo žele da zarade?

Cene organizacije svadbe su u Srbiji drastično skočile u odnosu na prošlu godinu. Mnogi parovi se odlučuju troškove isplatiti zahvaljujući kovertama. Boško Bubanja, predsednik event industrije u Srbiji, i financijski savetnik Vladimir Vasić, otkrili su na TV Prva koliko mladenci u proseku dobijaju u kovertama, piše Mondo.

Troškovi venčanja su porasli

„U današnje vreme, kada sve košta više nego nekada, izvesno je da su finansije važna stavka u organizaciji venčanja. Mnogo organizacionih stvari je nekada bila odgovornost samih mladenaca. Sada sve prepuštaju profesionalcima i platiti sve usluge novcem. Zato je danas sve veća potreba da se mladencima donese novac“, rekao je Bubanja.

Stručnjak za organizaciju događaja je objasnio: „Naša situacija je da velika većina mladenaca nema novca da finansira venčanje u startu. U jednom trenutku moraju da prebroje sve poklone da bi se isplatili veliki broj ljudi koje su unajmili. Uglavnom se plaća depozit, a posle venčanja plaćaju se ostali troškovi“.

Mladenci unapred kažu šta žele

Vladimir je otkrio da postoje venčanja na kojima mladenci jasno definišu kakve poklone žele.

„Nekada smo donosili materijalni poklon, a danas se to promenilo i radi se o čuvenim kovertama. Bio sam na svadbama po celom svetu i veoma je interesantno kakva su pravila drugde. Bila sam na jednoj svadbi gde se unapred dobije knjiga i vi birate šta će vam gosti kupiti i doneti. To se radi da se pokloni ne dupliraju, a raspon cena je od 100 do 500 evra“, otkrio je finansijski savetnik.

Koliko mladenci zarađuju u Srbiji

„Prosečna svadba u Srbiji ima oko 200 gostiju. Ta svadba košta između 18.000 i 20.000 evra. Polovina te sume je restoran, a druga polovina je sve ostalo. Najveća stavka je bend, koji je u proseku oko 2.500 evra. Zatim su odelo, venčanica, šminka, frizura – to je oko 1500 evra, fotografije i snimanje oko 1500, torta je oko 500, posle toga sledi prstenje i dekoracija. Neko će izdvojiti više za bend, neko za venčanicu, pa može da varira“, rekao je Bubanja.

Tada je otkrio koliko mogu da zarade: „Svim ovim ljudima se daje depozit, a ostatak se plaća od poklona. Ako 200 odraslih dâ po 100 evra, pokrili smo svadbu. Ako se pojačaju roditelji i kumovi, onda ostalo je još, što mladenci mogu da iskoriste za putovanja. Venčanje pre godinu i po koštalo je između 13.000 i 15.000 evra“.

