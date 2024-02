Možda niste svesni – ovih 8 znakova otkrivaju da ste posebni!

Ljudi nekad ne shvataju koliko su moćni. Da li ste i vi duhovno nadaren čovek jake intuicije? Ovih 8 znakova otkrivaju da ste posebni!

Nije lako biti drugačiji, poseban i totalno nevestan toga. Naime, postoje pojednici koji imaju sposobnost da promene energiju prostora u koji stupe, da osete ono što drugi ne mogu, da vide ono što malom broju ljudi ukrade pažnju…

Ipak, mnogo ljudi nije svesno koliko su posebni jer veruju kako je svima tako, a to samo pokazuje koliko su skromni.

Ovih 8 znakova otkrivaju da ste posebni:

1. Prilaze vam životinje

Životinje i te kako mogu da osete kakva vam je aura i da li ste mirni i dobri ili gnevni. Duhovno nadareni ljudi privlače razne životinje, pa čak i insekte jer se u njihovoj blizini osećaju mirno i sigurno.

Na primer, često vam se dogodi da leptir sleti na vas i kao da vas posmatra. Ili vam se približi mačka, koja inače beži od svih drugih ljudi.

2. Vaše emocije utiču na okruženje

Veruje se kako emocije takvih ljudi imaju moć da utiču na okruženje čak i kada ništa posebno ne rade. Na primer, psi u njihovoj blizini odjednom počnu lajati, a mačke zuriti u jednu točku kao da su videle duha.

Takođe, i biljke mogu osetiti tu energiju pa mogu ili zablistati ili venuti u njihovoj blizini. I elektronski uređaji mogu da reaguju i možda nakratko prestanu da rade jer energija duhovno superiornijih ljudi može biti vrlo intenzivna.

3. Često vam prilaze nepoznati ljudi

Ti ljudi koji vam prilaze su obično pojedinci koje društvo smatra čudacima, iako su daleko od toga. Njima je zapravo potrebno fizičko, mentalno, emocionalno ili duhovno izlečenje.

Radi se o ljudima koji su pomalo izgubljeni pa im je potreban neko ko će ih usmeriti na pravi put. Njihova podsvest je ta koja ih vodi prema duhovnim ljudima jer osećaju kako im oni mogu pomoći.

4. Lako osetite energiju u prostoru

Tu se radi i o negativnoj i pozitivnoj energiji. Ako osetite i najmanju količinu negativne energije čim uđete u neku prostoriju, to znači da imate visoko osetljiv radar za te stvari. Iako to niste videli ili znali za to, osetićete da se tamo dogodilo nešto loše pre nego što ste stigli.

Vi samo pogledate nekome u oči i kao da ga čitate, imate predstavu o čemu razmišlja, kakva osećanja gaji, da li je dobar ili loš… Sposobni ste da otkrijete kada nekome treba pomoć i olakšate mu život svojom energijom i veštinama. Ali jednako tako vrlo brzo osetite ko je negativan i držaćete se podalje jer vam takva osoba crpi energiju.

5. Priroda vas strašno privlači

U prirodi se najbolje osećate, tamo se punite dobrom energijom i čistite misli od svega što je loše. Volite da hodate bosi po travi, čeprkate rukama po zemlji, udišete svež šumski vazduh, slušate cvrkut ptica i žubor potoka. Uživate kada vam kapljice kiše dodiruju kožu, a blago jutarnje sunce miluje lice. Vi jednostavno stalno imate potrebu da budete okruženi prirodom.

6. Mesečeve faze utiču na vas

U vreme punog meseca, kada je on najjači, osećate neki neobjašnjiv nemir. Osim toga, teško vam je da zaspite, a san vam je isprekidan tako da se ujutro budite umorni. To je jedan od znakova da ste duhovno nadareni i osećate neke stvari koje drugi ljudi ni ne primete.

7. Budite se između tri i četiri sata

Veruje se da su u to doba noći magične sile najjače, odnosno, mnoge čudne stvari događaju se upravo između tri i četiri sata. Neki to vreme nazivaju veštičjim, duhovnim ili demonskom satom kada veštice, duhovi ili demoni mogu putovati iz jednog sveta u drugi. Ukoliko se često budite tokom tog perioda, to lako može ukazivati da posedujete neki dar duše. Preporuka je da se tada molite ili meditirate i tako povećate svoje moći.

8. Imate čudne snove

Veruje se kako duhovno nadareni ljudi mnogo sanjaju, ali retko zaboravljaju šta se u snovima događalo. Često sanjaju neke čudne stvari u kojima pokušavaju pronaći značenje ili poruku, piše Magazin Novosti.

