Muškarac izvređao srpske „paradajz turiste“, odmah mu stigao brutalan odgovor

Letnja sezona zvanično nije ni počela, a već se krenulo sa prozivanjem onih turista koji ne žele da troše novac na izlaske i morske specijalitete po restoranima, već svojih 10 dana odmora žele da iskoriste izležavajući se pored mora, ali i pripremajući sami hranu (koju su možda i doneli sa sobom).

Neko ipak to ne vidi kao pravi odmor i žestoko osuđuje takve ljude, što je izazvalo lavinu negativnih komentara na društvenoj mreži Redit.

„Zamisli ovo: odeš na more, sanjao si o toj plaži i suncu mesecima unazad, a onda… paradajz turisti. Ali zašto? Zašto se muče, troše novac i dolaze da se ponašaju kao da su zaboravili sopstvenu kuću?“, otvorio je jedan korisnik Reddita prvu ovogodišnju temu o paradajz turizmu pitajući: „Gde je tu uživanje?“, piše Nova.rs.

„Zašto uopšte idete na more ako ćete se tamo ponašati kao paradajz turisti?“

„Prvo i osnovno, hajde da se bavimo hranom. Okej, shvatam da neki ljudi nemaju para za restorane baš svaki dan. Ali, da li je baš neophodno da se cela plaža guši u mirisima pasulja i sarme? Gde je nestao taj užitak da probaš lokalne specijalitete, da uživaš u svežim morskim plodovima? Paradajz turisti, čini se da su došli samo da bi pokazali kako se pasulj i kupus kuvaju u svim krajevima Srbije i ostalim državama iz regiona.

Pa, recite mi, zašto uopšte idete na more ako ćete se tamo ponašati kao paradajz turisti? Ili, bolje rečeno, paradajz šumski berači!“, napisao je, i nastavio istim uvredljivim tonom.

„Gledam vas kako gurate jedni druge na plaži kao da je poslednji komadić sladoleda ostao, i pitam se: gde je tu užitak letovanja? Neki kažu da je more tu da se rashladite, opustite i uživate u prelepim plažama. Ali ne, vi odlučujete da se ponašate kao stado divljih bikova, gurajući sve pred sobom samo da biste postavili peškir blizu vode.

A onda, da stvar bude još gora, shvatam da su mnogi od vas došli na more samo da bi kuvali svaki dan. Umesto da iskoristite odmor da se relaksirate i uživate u morskim specijalitetima, vi vucarate svoje šerpice, tiganje i vešalice, pretvarajući plažu u improvizovanu kuhinju. Zar vam nije dosta kuvanja kod kuće? Zar ne možete jednom da se počastite i prepustite čarima lokalne kuhinje?

I da ne zaboravim – gužve! Mislite li da ste došli na more da biste se osećali kao sardine u konzervi? Stiskanje na plaži, stiskanje u restoranima, stiskanje u gradskim autobusima. Zar vam nije dosta stiskanja u vašim gradovima? Zar vam ne treba malo prostora i slobode bar tih 10 dana godišnje?

Osim toga svega vezanog za hranu, uvek u paketu idu i nevaspitana deca koja misle da je cela plaža njihova, trče preko ljudi, vrište, gađaju se peskom, i to uvek odobravaju roditelji koji su doneli sendviče na plažu, kultura nula. Još kad vidim da ljudi seku nokte na plaži, zgadi mi se i letovanje i život!

Dragi paradajz turisti, zar ne shvatate da je more tu da biste se opustili, uživali i napunili baterije? Zašto onda donosite sve te negativne navike i osećaj teskobe sa sobom? Možda biste trebali malo promisliti o pravom značenju letovanja i o tome kako da se ponašate kao pravi turisti. Ako nemate para za normalno letovanje, nije sramota ostati kući. Svakako je bolje ne ići nigde nego se tako ponašati na plaži i smetati drugim, normalnim kulturnim ljudima“, zaključio je.

Mada su mnogi pretpostavili da je u pitanju „trolovanje“, odgovor nije izostao. I, bio je brutalan.

„Ako nemaš novca, sedi kući, nije sramota.“

Neki su se zapitali su se gde on to letuje, jer niko nije video da se na plaži jede sarma; neki su se zapitali šta nije u redu s čovekom koji se toliko nervira zbog paradajza i kakvi li su to kompleksi; a najviše njih mu je prozivku vratilo kao bumerang i poslalo ga na neke „skuplje“ destinacije.

„Ljudi su različiti Milojko, razmisli o tome. Nije sve što je tebi super isto tako svima. Nego da te pitam, što ti letuješ po „paradajz turizam“ mestima? Gde je tu užitak?“

„Lol, paradajz turista ima najviše u Grčkoj po mestima kao što je Paralija. Idi na Krit kad imaš toliko para, pa neće biti paradajz turista. A u životu nisam videla da neko vadi sarmu i pasulj na plaži. Drugo, da si bio na nekom grčkom ostrvu i otišao na neku udaljenu plažu na kojoj bukvalno nemaš gde da jedeš jer nema ničega sem peska i mora, video bi da i Englezi i Ameri i svi ostali nose sendviče ili nešto da se jede.“

„Ako nemate para za normalno letovanje nije sramota da ostanete kod kuće???!!!! Wooooow ti kapiraš da ljudi u ovoj nesrećnoj zemlji jedva odvoje od svojih minimalnih zarada da svojoj deci omoguće da vide more? Da li znaš koliko dece nikada nije videlo more, a ni odraslih? Da li znaš da možeš da otvoriš džep, skloniš tu zmiju i pljuneš pare i odeš negde gde nema odvratnih paradajiz turista, nego gde je elita pa da jedete zajedno morske plodove? Ne ide elita u Grčku druže, nego u Hrvatsku npr. ili Italiju, gde se baaaš ozbiljno plaća, u neka resort mesta, a ne da se i ti nadžidžaš sa sirotinjom u Paraliju i glumataš mi nekog zgroženog čoveka koji nema mir. Čak i Grčka ima mesta gde nema tih fuj užasnih ljudi sa svojim sendvičima, svojom užasnom decom i peškirima, istraži i sledeći put pod noge i tamo na letovanje“.

„Dobri moj, ili imaš 19 godina ili si odrastao ispod saksije. Zabole nekog šta ti misliš, većini porodica iz Srbije je to jedina šansa da svi budu na okupu i odu na neko putovanje. Da li će da jedu pasulj, sardinu i da nose paradajz od kuće njima se j***. Verovatno ideš na more sam, sa drugarima ili devojkom, a šta je sa porodicama koje imaju 2-3 deteta, kakvi su to izdaci. Misliš da je toj deci bitno da li će da ručaju pasulj ili pržena jaja. Ti roditelji su se iscimali da toj deci pruže neke uspomene i ugođaj kakav 90% dece u Srbiji nema. Najviše na svetu volim da vidim na plaži srećnu porodicu! Prelep prizor je videti decu kako se igraju sa roditeljima, kako se slikaju i kako uživaju. Postoje i naporni ljudi da pobegneš sa plaže u sekundi naravno, ali došao si na javnu plažu. Bio sam i paradajz turista i odsedao u hotelima za 4-5 zvezdica, pogađaj nije bilo važno gde sam, nego sa kim sam i šta ja očekujem od odmora. Uvek ti je opcija privatna plaža, pa ako nemaš novca, sedi kući, nije sramota.“

„Legendo, ako ti tako nešto ne odgovara nemoj više ići u Sutomore i Paraliju nego se isprsi za Bali hotel 5 zvezdica sa privatnom plažom i tome slično, rešen problem.“

„Sam si sebi dao odgovor na tvoj problem, plati normalno letovanje koje paradajz turista ne može da priušti pa onda nećeš imati ovih problema, ili ostani kući i ostavi ljude na miru.“

Na kraju, jedan duhovit odgovor potpuno je obrnuo priču.

„Ne bih mogao da ti pomognem, ja svoj paradajz jedem na svojoj privatnoj plaži. Pasulj žderemo petkom, na istoj toj plaži. Ne, nisi dovoljno dobar da te pozovem.“

